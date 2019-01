Policja triumfuje. Gang emerytek rozbity. Seniorki z Warszawy były postrachem stołecznych drogerii

Te dwie seniorki wzbudzały postrach wśród warszawskich drogerii. Policjanci zatrzymali dwie bandyckie emerytki – 70-letnią Wandę B. i jej 75-letnią siostrę Danutę K. Jak same twierdzą nie mają za co żyć, dlatego okradają sklepy. Biedni jednak im się nie żyło.

Danuta K. i Wanda B. to siostry. Obie panie lubują się w drogich perfumach i zawsze wyglądają świetnie. Tylko jest mały problem, bo jak same twierdzą, żyją bardzo skromnie. Kobiety utrzymują bowiem, że z emerytury nie starcza im na codzienne wydatki.

Jako, że siostry od państwa dostawały według nich zbyt mało, postanowiły wziąć sprawy w swoje złodziejskie ręce. A fakt, że ich działanie do końca zgodny z prawem nie było to już szczegół. By poprawić swój los zaczęły rabować warszawskie drogerie.

Jak podaje policja każdy skok Danuty K. i Wandy D. wyglądał prawie tak samo. Jedna z emerytek zagadywała ekspedientkę w sklepie, druga w tym czasie pakowała do torebki drogie perfumy. Wpadły dopiero, gdy ich wyczyn nagrała kamera monitoringu. „Ubogie emerytki” na perfumowe łowy wybierały się… rocznym mercedesem.

Panie zostały aresztowane z zaskoczenia – przy herbatce w mieszkaniu jednej z nich. Policjanci dotarli do „gangu emerytek” po zaledwie kilku dniach poszukiwań.

Obie kobiety zostały przewiezione do aresztu i usłyszały zarzuty. Jedna – dwóch kradzieży na łączną kwotę 1500 złotych, druga – pojedynczego rabunku na aż 2000 złotych.

Zapłakane kobiety tłumaczyły policjantom, że swoje czyny robiły z braku pieniędzy na życie. Śledczy stwierdzili jednak, że ani samochód, którym podróżowały, ani wystrój mieszkań, ani nawet wygląd kobiet nie wskazują na ubóstwo.

Grozi im teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl