Sprzedawał balony z wodorem zamiast helu. Nagle doszło do eksplozji. Wszytko stanęło w ogniu! [VIDEO]

Co tam się stało? Balony z helem spowodowały wiele kłopotów. Indyjski sprzedawca balonów z Rajkot jak podają zagraniczne media pomylił butle z gazem. Niespodziewanie doszło do eksplozji. Wyglądało to jak wybuch bomby.

Jak powszechnie wiadomo wodór jest łatwopalny. Nietrudno więc sobie wyobrazić, jakie zagrożenie stanowi 150 balonów z wodorem na popularnym wśród ludzi jarmarku.

Moment wybuchy uchwyciły kamery monitoringu. Eksplozja była tak duża, że parę osób zostało rannych i trafiło do szpitala.

Jak podają brytyjskie media sprzedawca miał pomylić butle z gazem. Jak się okazuje to dość częsty przypadek, ale nigdy an tak dużą skalę.

Pomyłka dotyczyła około 150 balonów. Z powodu rannych policja z Rajkot rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.

Jak podaje portal metro.co.uk 2 lata temu w Indiach na terenie llen Career Institute in Chandigarh doszło do podobnego wypadku. Okazało się, że mężczyzna sprzedawał balony wypełnione acetylenem.

Wtedy sytuacja była dużo poważniejsza bo rannych zostało 15 osób.

Poniżej nagranie.

Źródło: Daily Mail/ metro.co.uk