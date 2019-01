Naukowcy zajęli się pornografią. Wnioski są przerażające

Eksperci ostrzegają, że pornografia prowadzi do uzależnienia i nieodwracalnych zmian w mózgu. Wskazują również, że znacznie przyczynia się do rozwoju popędu w kierunku przeróżnych zboczeń, m.in. pedofilii.

Statystyki wskazują, że w każdej sekundzie strony pornograficzne przegląda naraz 28 tys. internautów. To 1,8 mln osób na minutę. Prawie 90 proc. pornografii powstaje w USA, zaś co 39 minut powstaje nowy film pornograficzny.

Coraz częstsze przeglądanie porno prowadzi do uzależnienia. To bowiem kończy się masturbacją i przyjemnością, co prowadzi do wydzielania dopaminy, czyli hormonu, który wydzielany jest wówczas, gdy człowiek robi coś sprzyjającego przetrwaniu.

Pod wpływem pornografii mózg wydziela nawet do 250 jednostek dopaminy. Dla porównania, norma wynosi 100 jednostek. Poziom ten utrzymuje się przez cały „seans”. W pewnym momencie jednak mózg zaczyna się bronić i wyłącza swoje receptory dopaminy, co oznacza, że hormon wydzielany jest nadal w dużych ilościach, jednak nie jest odpowiednio odbierany.

W efekcie ciało przestaje odczuwać przyjemność i prowadzi do uzależnienia.

Brak przyjemności z klasycznego porno prowadzi do szukania coraz mocniejszych wrażeń. Pojawia się zainteresowanie duszeniem i seksem grupowym. Seksuolodzy zwracają uwagę, że wśród pacjentów, którzy są pedofilami, nie ma „typowych” pedofilii. Są to głównie seksoholicy, którzy szukali coraz mocniejszych wrażeń seksualnych.

Socjologowie z kolei zwracają uwagę, że pornografia niszczy relacje damsko-męskie. Dawna intymność z żoną, która uchodziła za jedną z największych przyjemności, staje się obowiązkiem i „nudnym porno”, w którym kobieta nie jest odpowiednio wyuzdana oraz atrakcyjna fizycznie.

Na dłuższą metę, oglądanie porno prowadzi także do zaburzeń erekcji oraz spadku pożądania.

Uzależnienie od pornografii nie jest wpisane na listę uzależnień Światowej Organizacji Zdrowia.

Źródło: se.pl