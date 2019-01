Teraz zacznie się taka walka z antysemityzmem w Polsce, że nie zostanie tu kamienica na kamienicy. Donald Trump podpisał specjalną rezolucję

Prezydent USA Donald Trump podpisał rezolucję nr 672 „Combating European Anti-Semitism Act of 2017”. W grudniu 2018 roku zatwierdził ją amerykański Senat. Walka z antysemityzmem zdecydowanie przyspiesza.

Donald Trump podpisał rezolucję „Combating European Anti-Semitism Act of 2017” 14 stycznia. O podpisaniu rezolucji poinformował na oficjalnej stronie Biały Dom.

Rezolucja wyraża poczucie Kongresu, iż walka z antysemityzmem w kraju i za granicą leży w interesie USA.

Prace nad rezolucją rozpoczęły się jeszcze w 2016 roku. Sponsorem ustawy jest Republikański senator Marco Rubio. Została ona uchwalona jednogłośnie przez Izbę Reprezentantów w maju 2017 roku. W grudniu 2018 roku zatwierdził ją amerykański Senat.

Ustawa wyraża wolę Kongresu, który uważa, że w interesie USA leży walka z antysemityzmem w kraju i za granicą, istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa europejskich społeczności żydowskich, w tym synagog, szkół i cmentarzy; oraz, że Stany Zjednoczone powinny nadal podkreślać znaczenie zwalczania antysemityzmu pośród organizacji międzynarodowych.

Preambuła ustawy odnotowuje, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił stały wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie, w wyniku których europejscy Żydzi byli celem nękania fizycznego i słownego,czy ginęli w wyniku ataków terrorystycznych, co obniżyło bezpieczeństwo osobiste i zbiorowe oraz jakość codziennego życia Żydów.

Rezolucja nr 672 nakłada na Departament Stanu USA obowiązek dokumentowania aktów antysemityzmu i podejmowania działań, które mają zachęcać zagraniczne rządy i instytucje do przyjęcia definicji antysemityzmu opracowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Zgodnie z definicją IHRA antysemityzm to pewne postrzeganie Żydów, które można wyrazić jako nienawiść do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu skierowane są do Żydów lub osób nie będących Żydami i / lub ich własności, a także do społeczności żydowskich i miejsc kultu religijnego.

Nowe prawo rozszerza zakres informacji, które Departament Stanu USA musi zamieszczać w corocznym raporcie na temat wolności religijnej na świecie. Dla każdego europejskiego państwa, w którym „groźby lub ataki przeciw Żydom, żydowskim szkołom lub instytucjom religijnym są szczególnie znaczące”, Departament Stanu będzie musiał określać, jakie są wyzwania bezpieczeństwa i potrzeby europejskich Żydów oraz europejskich służb bezpieczeństwa.

W raporcie mają się również pojawić informacje, co USA robią we współpracy z europejskimi służbami bezpieczeństwa w celu zwalczania antysemityzmu, informacje o programach promujących „pluralizm i tolerancję” oraz pokazujących „pozytywny wkład Żydów”, a także informacje o tym, co robią europejskie rządy dla przyjęcia i stosowania definicji antysemityzmu według IHRA.

Nie jest to ostatnia ustawa dotycząca antysemityzmu przyjęta w ostatnich w USA. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę wyznaczającą prezydentowi 90-dniowy termin na wyznaczenie Specjalnego Wysłannika d/s Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu w Departamencie Stanu USA.

Sponsorem ustawy jest republikanin, Chris Smith. Nowa ustawa podniosłaby rangę Specjalnego Wysłannika d/s Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu do poziomu równego ambasadorom. Ustawa została uchwalona 11 stycznia stosunkiem głosów 411-1. Od głosu wstrzymał się jedynie republikanin Justin Amash.

Ustawa była już przyjęta przez Izbę Reprezentantów we wrześniu 2018 ale nie została przyjęta. W związku z wyborami i nową kadencją Kongresu została ponownie przekazana do Senatu i czeka na dalszy proces legislacyjny.