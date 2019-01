Zielony przekręt? Tak znana firma energetyczna naciąga Warszawiaków. Miało być taniej, a jest drożej

Michał Szafrański, były dziennikarz od tematów finansowych ujawnia aferę naciągania Warszawiaków na „zieloną energię”. Alarmuje, że „podpisując aneks »Zielona Energia« przy średnim zużyciu 200 kWh miesięcznie zapłacisz za prąd o 11% więcej niż w roku 2018 (pomimo, że niby miało być 5% taniej)”.

– Zielona manipulacja – to byłaby lepsza nazwa. To idealny przykład jak innogy pod pozorem zniżek próbuje serwować warszawiakom podwyżkę cen prądu – napisał Michał Szafrański.

– „Zielona Energia dla Warszawy z upustem” nie jest żadną oszczędnością. Każdy kto zużywa mniej niż 4600 kWh rocznie (czyli ok. 380 kWh miesięcznie) po skorzystaniu z tej oferty zapłaci za prąd więcej niż w standardowej, już podwyższonej taryfie innogy na rok 2019. Obiecywane 5% oszczędności na cenie prądu, to tylko sprytny zabieg marketingowy, aby równolegle wyciągnąć z kieszeni klientów więcej pieniędzy wprowadzając dodatkową, comiesięczną opłatę nazwaną „gwarancją pochodzenia Zielonej Energii” – ostrzega Szafrański na swoim blogu.

– W efekcie podpisując aneks „Zielona Energia” przy średnim zużyciu 200 kWh miesięcznie zapłacisz za prąd o 11% więcej niż w roku 2018 (pomimo, że niby miało być 5% taniej). Co więcej – zapłacisz nawet o 2,5% więcej niż według standardowej, podwyższonej już od 1 stycznia taryfy innogy na 2019 rok – dodaje były dziennikarz od spraw finansowych.

– Przypominam, że rządzący obiecali nam utrzymanie cen prądu z 2018 r. Nic dziwnego, że innogy spieszy się do zachęcenia nas do „Zielonej Energii” i wysyła gotowe do podpisania aneksy do swoich klientów. To aneks na 36 miesięcy, za którego zerwanie grozi kara w postaci dodatkowej opłaty w wysokości 25 zł za każdy miesiąc pozostający do końca okresu umownego. Jeśli przyjdzie Ci do głowy zerwać aneks po 6 miesiącach, to zapłacisz 750 zł kary – podkreśla i dodaje, że jego zdaniem to „słaby interes biorąc pod uwagę, że aneks wcale nie chroni przed podwyżkami opłat”.

Na swojej stronie zamieścił też szczegółową analizę przedstawiającą schemat opłat.

Źródło: jakoszczedzacpieniadze.pl/twitter.com