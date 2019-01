Murzyn-rasista na Uniwersytecie w USA. „Niektórzy biali będą musieli umrzeć, aby czarni mogli pójść do przodu”

Asystent naukowy z Uniwersytetu Georgia, który znany jest ze swojej nienawiści do białych ludzi i ataku na nich w mediach społecznościowych, poszedł o krok dalej i oświadczył, że „niektórzy biali mogą musieć umrzeć”, aby czarni mogli się posunąć naprzód.

„Niektórzy biali ludzie będą musieli umrzeć, aby czarne wspólnoty zostały w pełni skonsolidowane w walce o wolność” – tak napisał czarnoskóry rasista Irami Osei-Frimpong, w skasowanym komentarzu na temat podsłuchu na stronie Facebook UGA .

Osei-Frimpong idzie za ciosem i na swoim Facebooku pisze: „Mówię tylko, że Ameryka została stworzona, po to aby tworzyć białych supremacjonistów i to jest ich tradycja, co nie jest szczególnie moralne. Nie zdziwiłbym się, gdyby Biali musieli umrzeć, by Czarni Amerykanie mogli żyć w wolności”.

Co na to Rzecznik Biura Równych Szans UGA? Rasista jest czarnoskóry więc nie ma problemu. Jak twierdzi rzecznik Osei-Frimpong wyrażał tylko swoją prywatną „osobistą opinię”, więc nie poniesie żadnych konsekwencji. Lewacka polityczna poprawność jak widać działa tylko w jedną stronę.

Co więcej jego rasistowskie teksty spokojnie można znaleźć także na Twitterze. „Walka z Białymi jest umiejętnością. Naprawdę, to jeden z powodów, dla których wspieram zintegrowane szkoły. Musisz się przyzwyczaić do walki z Białymi ludźmi. To wymaga praktyki” – pisze.

Fighting White people is a skill. Really, it's one reason I'm in support of integrated schools. You have to get used to fighting White people. It takes practice.

"Blacks kill Blacks because they have never been trained to kill Whites"

-Dr. Bobby Wright

— Irami Osei-Frimpong (@IramiOF) January 12, 2019