Nie zadzieraj z Polakami! On o tym nie wiedział… Nie skończyło się to dobrze [VIDEO]

Mężczyzna, który zaczepił trzech Polaków i zaatakował ich kwasem oraz groził im nożem, mocno się zdziwił. Dostał srogie lanie.

Do zdarzenia doszło przed supermarketem we wschodnim Londynie, niedaleko stacji Maryland. Według relacji świadka, który rozmawiał z dziennikiem Metro, do 3 Polaków wychodzących ze sklepu na rowerze podjechał jakiś ciemnoskóry młody człowiek i zażądał pieniędzy. Kiedy Polacy odmówili mężczyzna stał się agresywny.

– Zsiadł z roweru, sięgnął do kieszeni. Wyjął butelkę i zaczął pryskać z niej w kierunku Polaków – opowiada świadek. – Polacy postawili się, wyrwali mu butelkę i odrzucili ją. Zaczęli go tłuc. Miejscowi odciągali Polaków.

Mężczyźnie w końcu udało się wstać. Wtedy wyciągnął z kieszeni nóż, wsiadł na rower i odjechał.

Innemu ze świadków udało się sfilmować część zdarzenia. Nagranie wraz z komentarzem umieścił na Facebooku.

„Ta żałosny kreatura dostała wpie..l po tym jak próbowała zaatakować kogoś kwasem przy Maryland w Stratford”.

Na nagraniu widać leżącego napastnika, który jest kopany. Ktoś próbuje odciągnąć Polaków. Jeden z nich wylewa na lezącego zwyrodnialca mleko.

🆘‼🤬👊 UK: fast instant karma and street justice! This scum has tried to pour over and attack someone in Stratford, Maryland, with acid! Later he pulled out also a flick knife! Posthumously, he got a proper spanking from some British passers-by. Well done! Quick and Easy! pic.twitter.com/pjU8Y5YGod

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 15 sierpnia 2018