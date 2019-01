Polityczny taniec na grobie i agitacja z ambony? Brat Pawła Adamowicza wzywa do „aktywności obywatelskiej w tym ważnym roku dla naszego kraju” [VIDEO]

Pogrzeb zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stał się okazją do politycznej agitacji. Brat zmarłego wprost prosił „o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju”.

Dzisiaj w Bazylice Mariackiej w Gdańsku panowała atmosfera kanonizacji zmarłego prezydenta Gdańska. Adamowicz, który oficjalnie popierał aborcję, był wychwalany nawet przez duchownych. Pojawiły się też wypowiedzi wprost nawiązujące do zbliżających się wyborów do europarlamentu i Sejmu.

Wśród świeckich, którzy przemawiali z ambony, był Piotr Adamowicz, brat zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

– To myślenie długofalowe to między innymi to, że rok, w którym jesteśmy jest poniekąd rokiem ważnym i symbolicznym. Mam tu na myśli pamiętne wybory z 4 czerwca 1989 roku. Jest to także rok wyborczy. Paweł planował aktywność, aktywność obywatelską. Dziękuję za aktywność obywatelską w ostatnich dniach i proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju. Dziękuję – powiedział Piotr Adamowicz z ambony.

Źródło: twitter.com/nczas.com