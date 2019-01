Na jej powrót z Kenii Polacy zebrali ponad 160 tysięcy złotych. Wróciła za ułamek tej kwoty. Co z resztą pieniędzy?

Zakończył się dramat Polki uwięzionej w kenijskim szpitalu. Lekarze wyrazili zgodę na jej lot do Polski rejsowym samolotem, do którego, ze względu na stan zdrowia, nie została poprzednio wpuszczona. Nie trzeba więc było korzystać z prywatnego transportu medycznego, na który ogłosiła zbiórkę jej rodzina.

Happy endem zakończyła się „przygoda” pani Danuty z Jeleniej Góry, która wraz z mężem spędzała Sylwestra w Kenii. Właścicielka biura podróży po kilku dniach choroby trafiła do jednego z kenijskich szpitali, gdzie stwierdzono silną psychozę, nerwicę oraz objawy choroby dwubiegunowej. Prawdziwym dramatem był fakt, iż ubezpieczenie wykupione przed podróżą nie obejmowało pomocy w przypadku chorób psychicznych.

Rodzina natychmiast rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, aby sprowadzić kobietę do Polski, gdyż nie pozwolono jej lecieć samolotem rejsowym. Przewidywano, że specjalistyczny transport może kosztować nawet 230 tysięcy złotych.

„Ponieśliśmy duże koszty, zapożyczyliśmy się u znajomych, rodziny. To są wydatki większe niż 50 tysięcy złotych” – mówiła córka pani Danuty, Karolina.

Na portalu zrzutka udało się zebrać ponad 162 tysiące złotych. Jednak stan zdrowia kobiety mocno się poprawił i mogła ona, w asyście medycznej, wrócić do kraju samolotem rejsowym.

Internauci zastanawiają się jednak, na co teraz zostaną przeznaczone środki, które udało się zgromadzić. Córka twierdzi, że część z nich pokryje środki, jakie musiała wydać rodzina na leczenie kobiety.

„Np. koszt przejazdu chorego ze szpitala w Mombasie do ośrodka w Nairobi to równe 1000 dolarów, a sześciogodzinny pobyt w szpitalu w Mombasie to zaś 992 dolary” – wylicza pani Karolina.

Jednocześnie przedstawiciele portalu zrzutka.pl informują, iż w żaden sposób nie mogą weryfikować, na co wykorzystane zostaną zebrane środki. Pieniądze można bowiem wypłacać w dowolnym momencie, bez przedstawienia jakichkolwiek dokumentów np. rachunków z leczenia.

„Dlatego organizator zrzutki może przeznaczyć zebrane środki na dowolny cel” – mówią administratorzy serwisu.

Źródło: Fakt24.pl / NCzas.com