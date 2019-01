Nadzy aktorzy i naga publiczność w teatrze. Ludzie walili drzwiami i oknami! [Zdjęcia +18]

„Goło i wesoło” – to stwierdzenie we Francji nabiera nowego brzmienia. Żeby wejść na komediowy spektakl „nu et approuvé” grupy nudystów w paryskim Palais des Glaces, widz również musiał być nagi! Zainteresowanie było tak duże, że zabrakło biletów.

Jak czytamy w „Daily Mail” ludzie na to przedstawienie walili drzwiami i oknami.

„Nie ma lepszej rozrywki niż śmiech zupełnie nago” – twierdzi Cedric Amato, szef paryskiej grupy, która wystawiła w Palais des Glaces jednorazowy spektakl nudystów.

Sam spektakl zakładał „zabawę” z publicznością, gdyż, żeby wejść na salę trzeba było samemu rozebrać się do naga. Publiczność poproszono też o przyniesienie ze sobą ręczników – ze względów higienicznych.

„Naprawdę mi się podobało” – powiedziała w rozmowie z AFP jedna z kobiet w średnim wieku, która obejrzała spektakl nudystów.

„To dla nas sposób, żeby rozmawiać o naszym stylu życia i naszych potrzebach. Musimy łamać kody społeczne” – dodawał Cedric Amato.

Niestety po raz kolejny okazuje się, że to nie artystyczny performance, tylko lewacki tryb życia.

Jak się okazuje francuscy naturyści starają się, by upowszechniać w Paryżu swój styl życia. Organizują nagie noce komediowe i nagie zwiedzanie muzeów.

Otworzyli także, restaurację dla nudystów ale ona szybko splajtowała. Jak się okazało, ludzie nie czuli się komfortowo, gdy jedzenie przynosił im nagi kelner…

Spectacle naturiste "nu et approuvé" au Palais des Glaces : le président et moi sommes fiers d’avoir une nouvelle fois pu vous proposer un grand événement pour le naturisme urbain en banalisant la nudité. Suivons le mouvement international pour le naturisme #ToBeNakedIsNormal. pic.twitter.com/XIuaUkotnZ — Cédric Amato (@CedricAMATO) January 22, 2019

Uwaga męskie członki poniżej -zdjęcia +18 !!!







"Nu et approuvé", la première pièce naturiste à être représentée dans un grand théâtre parisien pic.twitter.com/GgN943waQS, source BFMTV — France News (@TheFranceNews) January 21, 2019

