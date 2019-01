Szokujące wyznanie Dody. Uprawiała seks na swoim koncercie! „Mężczyźni mają we mnie superkochankę”

Doda wyznaje swój pikantny sekret. Wyzwolona piosenkarka odważnie wyznała, że tak kocha seks, że bywały momenty, kiedy nawet w garderobie nie mogła się powstrzymać. – Seks w trakcie (koncertu – red..) mi nie przeszkadza – mówi.

Dorota „Doda” Rabczewska-Stępień od początków swojej kariery lubi szokować i odważnie mówić o seksie. Tym razem na łamach „Super Expressu” opowiedziała swój erotyczny sekret.

– Z tego, co pamiętam, to mi nawet w trakcie nie przeszkadza. No, bywało. Rock and roll, bitches! – wyznała dziennikarzom „Super Expressu” w programie „Bywanie na dywanie”.

Dziennikarz Adrian Nychnerewicz dopytywał, czy sytuacje, w których uprawiała seks podczas koncertu, miały miejsce pomiędzy piosenkami gdy przebiera się za sceną.

Doda bez zastanowienia powiedziała: – Zawsze mam te dwie minutki dla siebie. Trzeba oddać Dorocie Rabczewskiej Stępień, że od początku kariery otwarcie mówiła o seksie. Na epatowaniu nim oparła swój sceniczny wizerunek.

– Nie ma dla mnie żadnych tematów tabu. Jestem bardzo wyzwoloną osobą. Spontaniczną, lubię przygody. Mężczyźni mają we mnie superkochankę w łóżku, fajnego kumpla i wierną przyjaciółkę – mówiła piosenkarka parę lat temu.

Źródło: se.pl