Inwazja szczurów w Rzymie. Gryzonie zagrażają nawet Watykanowi. Wiecznemu Miastu w każdej chwili grozi wybuch epidemii [VIDEO]

Rzym ma do czynienia z prawdziwą inwazją szczurów. Gryzonie są już prawdziwym zagrożeniem i miastu w każdej chwili grozi wybuch epidemii.

Szczury założyły sobie ogromną kolonie w pobliżu Watykanu. Ich liczba jest tak ogromna, że widywane są nie tylko na śmietnikach, czy w piwnicach i tunelach, ale w ogólnie dostępnych miejscach publicznych -na ulicach, w szkołach, kinach.

W ubiegłym tygodniu ewakuowano jedno z rzymskich kin po tym jak znaleziono w nim padłe zwierzęta. Gryzonie zagrażają watykańskiemu muzeum.

– To nie do pomyślenia, że szczury bez przeszkód mogą sobie zakładać całe kolonie. To niesie ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego i kompromituje nas w oczach turystów – mówił w rozmowie z radiem Colonna Carlo Rienzi, szef federacji konsumentów Codacon.

Rzym uchodzi za coraz brudniejsze miasto, Władze kompletnie nie radzą sobie z usuwaniem śmieciu i sprzątaniem miasta. Przyczyniają się do tego m.in nielegalni imigranci koczujący na ulicach miasta.

Teraz dochodzi problem ze szczurami, co jest skutkiem wszechogarniającego brudu. Gryzonie mogą przenosić bardzo groźne choroby jak tyfus, gorączka krwotoczna histoplazmozę, hymenolepiozę.

https://youtu.be/OBtea92Eyak