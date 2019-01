Wolność słowa w Izraelu: policja zatrzymała chrześcijańskiego kaznodzieję za publiczne mówienie o Jezusie

Jacob przechadzał się w centrum Jerozolimy z megafonem. Chrześcijański kaznodzieja mówił ludziom, że chce porozmawiać z nimi o Jeszule (hebr. Jezus) – jedynym prawdziwym Mesjaszu.

W pewnym momencie mężczyznę zatrzymała izraelska policja. – Nie możesz tego mówić – stwierdziła jedna z funkcjonariuszek. Policjantka powiedziała, że mówienie o Jezusie nie jest w Izraelu legalne.

Zamieszanie przyciągnęło także postronnych przechodniów. Podczas, gdy grupa policjantek tłumaczyła kaznodziei, że mówienie o Jezusie w Izraelu jest nielegalne, jeden z przechodniów, noszący jarmułkę, przyznał, że w Izraelu nie można mówić wszystkiego, co się chce i kazał kaznodziei „się zamknąć”.

– Jesteś w moim kraju – mówił Izraelczyk do nagrywającego całą sytuację Amerykanina, który tłumaczył, że ani on ani kaznodzieja nie zrobili nic złego. Operator próbował także zasugerować, żeby się oddalił, ponieważ ta sytuacja go nie dotyczy.

– Jeśli przyjedziesz do Stanów Zjednoczonych, możesz mówić, co tylko chcesz. To wolny świat – twierdził operator.

– Nie jesteś w Stanach Zjednoczonych. Jesteś w Izraelu. Nie możesz tutaj mówić wszystkiego, co ci się podoba. To niezgodne z prawem – stwierdził Żyd.

Zarówno policja, jak i część przechodniów była negatywnie nastawiona do Amerykanów, a momentami wręcz agresywna. Operator podkreślał, że filmuje całe zajście, żeby chronić siebie i kolegę.

Źródło: Facebook