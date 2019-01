Unia zabroni papieru toaletowego? Po patyczkach do uszu, plastykowych widelcach i tackach eko-szaleńcy mają kolejnego wroga: „Kloppapier”

Unia Europejska zakaże… papieru toaletowego? Niemieccy eko-terroryści rozpoczęli kampania walki z tym produktem. Przekaz jest jasny: „Kloppapier” ma zostać zakazany.

Niemieccy wrogowie papieru toaletowego swą propozycję formułują bardzo serio. I niestety są bardzo skuteczni w podobnych działaniach. To właśnie dzięki ich naciskom Unia Europejska rozpoczęła walkę z patyczkami do uszu oraz plastikowymi widelcami. Na początku propozycja ich zakazu brzmiała jak żart, ale już prawie stała się ciałem. Komisja Europejska zatwierdziła zakaz, który obejmie plastikowe patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadła do napojów, kubki do napojów i pojemniki na żywność wykonane ze spienionego polistyrenu czy produkty wykonane z oxodegradowalnego tworzywa sztucznego (tzw. utleniający się plastik). Zaakceptować go musi jeszcze Parlament Europejski.

Co niemieckim eko-terrorystom przeszkadza w papierze toaletowym? Wszystko. A zwłaszcza to, że celuloza będąca bazą jego produkcji pochodzi z „ubogich krajów tropikalnych” i jej „wyrzucana do wody”. Papier ma w dodatku doprowadzać do… zatarć odbytu. Co eko-terroryści proponują w zamian? Podmywanie wodą, które ma ponoć być zdrowsze a w dodatku „leczyć hemoroidy”.

🚾 Nowy niemiecki pomysł: "Papier toaletowy musi zostać zniesiony" Niemieckie gosp. domowe zużywa 93 rolki rocznie. W sumie miliard kg papieru. W 2018 Niemcy wydali na podcieranie się 2,5 mld €. Trzeba wzorem "biedniejszych krajów" przejść na miski z wodąhttps://t.co/oaPWmz7fvW — Adam Gwiazda (@delestoile) 29 stycznia 2019

Źródło: twitter