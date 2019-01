Maryla Rodowicz starła się na Instagramie z Monicą Miller. Poszło o narzeczonego. „Szkoda, że gej”

Na Instagramie doszło do nietypowego zatargu, wywołanego przez… Marylę Rodowicz. Mimo że artystka skasowała już kontrowersyjny wpis ze swojego konta, to echa po nim nie milkną.

Leciwa piosenkarka zamieściła bowiem zdjęcie z treningu tenisa. Jak się okazało, szkoli ją w tym zakresie… były narzeczony wnuczki Leszka Millera. Ciągle żwawa legenda polskiej sceny opatrzyła fotografię hasztagiem „szkoda, że gej”. I oznaczyła konto Miller.

Wnuczka byłego premiera rozstała się ze swoim narzeczonym, ponieważ ukrywał przed nią skłonności homoseksualne.

Rodowicz wykazała się wyjątkowym brakiem klasy, ponieważ w opisie zdjęcia umieściła hasztagi ujawniające bardzo bolesną i prywatną historię pary: „przystojny Gabryś”, „szkoda, że gej”, „ex pięknej Moniki”. I dodatkowo oznaczyła konto Millerówny.

Monica Miller nie kryła oburzenia. „Czy to jest jakiś żart?!” – pytała.

„Czy na pewno chcesz, żebym wyciągnęła wszystko, co mam na ten temat?” – czytamy w jej instastories.

„Jak można bronić kolesia, który w tym samym momencie, kiedy ja byłam na pogrzebie ojca, chwalił mi się, że flirtuje z modelem z instagrama” – podsumowała.

W dalszej części swojej relacji na Instagramie Miller opisała kulisy rozstania.

„Mam dużo takich smaczków, ale chciałam go ochronić przed publicznym linczem. Pani Maryla nie pomyślała i ujawniła jego tożsamość i nawet oznaczyła go imieniem oraz nazwiskiem. Po co to było?” – skwitowała.

Źródło” Instagram