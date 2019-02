Dewianci przeciwko Brexitowi. Kolejny goły występ pani Bateman – ekonomistki z Uniwersytetu Cambridge. Uwaga: to wygląda obleśnie [WIDEO 18+]

Okazuje się, że bycie dewiantką i kompletną kretynką zupełnie nie przeszkadza w robieniu kariery na jednym z najbardziej znanych w świecie uniwersytetów. Ekonomistka z Cambridge znów skorzystała z okazji, by się publicznie obnażać. Pretekstu dostarczył tym razem Brexit.

Victoria Bateman jest „ekonomistką feministką’. Prowadzi zajęcia z makroekonomii m.in w Gonville and Caius College w Cambridge. Ale nie z tego słynie w brytyjskim świecie naukowym. Znana jest głównie z tego, że obnaża się publicznie przy byle okazji.

Ostatniego pretekstu dostarczył Brexit. Bateman w czasie występu zrobiła striptease, bo jak uważa opuszczenie Unii Europejskiej pozostawi Wielką Brytanię „nagą”. Tak była zadowolona ze swego występu, że nagranie z niego zamieściła nawet w sieci.

Nie będziemy tłumaczyć i analizować tego co ta ekshibicjonistka ma do powiedzenia. Głos tej wariatki jest kompletnie bez znaczenia. Ważniejsze jest coś innego.

Ta biedna,chora kobieta wykłada w Cambridge, a tytuł doktorski uzyskała na Oxfordzie. To dwa uniwersytety, gdzie wykuwają się brytyjskie elity. Wolimy nie myśleć o tym co z tego wynika zwłaszcza, że wcale nie ma pewności, że ta cała Bateman to nawet kiedyś Nobla z ekonomii nie dostanie.

Poniżej zamieszczamy nagranie z wykładu pani doktor, a także kilka zdjęć uwieczniających jej inne występy