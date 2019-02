Tak wciskają nam podświadomie multikulti. Dobry związek to czarny mężczyzna i biała kobieta

Reklama nie zawsze jest dźwignią handlu, często niesie za sobą przekaz propagandowy, który ma zaprogramować myślenie człowieka. Jak się okazuje, w wciskanym nam siłą multikulti jest tylko jedna opcja związków – czarny mężczyzna i biała kobieta.

Bardzo ciekawe zestawienie reklam przedstawił na twitterze Henry Makow. Na obrazku widoczne są screeny z reklam oraz kampanii kilkunastu międzynarodowych marek.

„Dziwnym trafem” na wszystkich obrazkach przedstawione są pary złożone z czarnego mężczyzny i białej kobiety.

Why is it black men with white women in every one of these ads?

Why not black women with white men? Are black women so awful? pic.twitter.com/QzX970hLr4

— Henry Makow (@HenryMakow) 2 lutego 2019