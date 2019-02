Nowe informacje ws. zaginionej Nikoli Piątkowskiej. Policja ma trop. Koncentrują się na działaniach w Warszawie [ZDJĘCIA]

Podkarpacka Policja poszukuje 18-letniej Nikoli Piątkowskiej, która ostatni raz była widziana przez swoją matkę w miejscu zamieszkania w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku. 15 stycznia wysłała ostatniego SMSa do matki. Do tej pory nie wróciła do domu. Policja ma już pewne ustalenia. Jak dowiedział się portal se.pl po raz ostatni widziana była w Warszawie i to tam teraz szukają jej policjanci.

Policjanci ustalili, że Nikola Piątkowska wyjechała z Rzeszowa. 15 stycznia nawiązała z matką kontakt poprzez sms-a wysłanego z Zakopanego. Tego samego dnia na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie Nikoli na tle choinki w Zakopanem.

Nikola nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja podejrzewa, że w chwili obecnej zaginiona może przebywać w Warszawie lub w okolicy.

Z najnowszych informacji, do których dotarł portal SE.pl, wynika, że 18-letnia Nikola Piątkowska widziana była w Warszawie. Nie padła ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze koncentrują się teraz na poszukiwaniach Nikoli Piątkowskiej w stolicy.

Nikola jest początkującą modelką. Niektórzy komentujący na profilach społecznościowych podejrzewają, że dziewczyna mogła uciec żeby zwrócić na siebie uwagę mediów.

Rysopis: wiek z wyglądu 25 lat, wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy czarne, proste, długie oczy brązowe, uzębienie pełne.

Ubiór: w chwili zaginięcia ubrana była w czarny płaszcz do kolan z kołnierzem wykonanym z futra, materiałowe spodnie koloru czarnego, czarne buty – kozaki na szpilce. Na lewej ręce miała złotą bransoletkę.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej lub mają informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie tel. 17 858 3224 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie tel: 17 858 33 10 lub 112.

Źródło: nowiny24.pl