HIT INTERNETU! Korwin-Mikke tłumaczy Biedroniowi różnicę między homosiem a gejem. „Ja nie używam tego słowa na »g«” [VIDEO]

W sieci krąży archiwalne nagranie z dyskusji z udziałem Janusza Korwin-Mikkego oraz Roberta Biedronia. Tak wyglądał początek debaty o homoseksualizmie w Polsce i tak obecny prezes partii KORWiN/Wolności wprowadził słowo „homoś” do debaty publicznej.

– Rozpoczęliśmy w końcu debatę na temat homoseksualności. Przez wiele lat homoseksualność była tematem tabu. Nie dyskutowało się o tym, to była rzecz wstydliwa, media na ten temat milczały, a osoby homoseksualne bały się wyjść z tak zwanego ukrycia – mówił Robert Biedroń.

– Gejom i lesbijkom nadal żyje się w Polsce źle. A trzeba pamiętać, że jest to dwumilionowa grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana – mówił Biedroń, co przerwał mu Janusz Korwin-Mikke gromkim śmiechem.

– To jest tak śmieszne, dwa miliony gejów, nie… – chichotał dalej. – To żarty. Ilość homosiów w każdym kraju wynosi od 0,5 do 1, czasami w niektórych krajach 1,5 proc. – wyjaśnił Korwin-Mikke.

Jednak słowa Janusza Korwin-Mikkego obruszyły Roberta Biedronia.

– Przepraszam, kogo? – zapytał. – Homosiów – odpowiedział Korwin-Mikke.

– Bo ja nie wiem co to znaczy – przyznał Biedroń. – To jest takie pieszczotliwe określenie. Ja nie używam słowa na „g”, bo mi się „gównem” kojarzy, to używam słowa „homoś”. Po polsku mówię, a nie po angielsku – wyjaśnił Janusz Korwin-Mikke.

– W Polsce istnieją homosie, bo są homoseksualiści, proszę bardzo jak pan mówił i są tak zwani – tfu – geje. Otóż homosie są normalni. Byli przez 4 tys. lat, są sobie i nikomu nie przeszkadzają. Natomiast geje – tfu – to jest banda chamów importowanych zza granicy, czyli w ogóle nie są homosiami, tylko za pieniądze udają homosiów – kontynuował Janusz Korwin-Mikke.

