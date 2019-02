TYLKO DLA DOROSŁYCH! Kiedyś kochały ją miliony! Polska SEX BOMBA kończy 50 lat [FOTO +18]

Uznawana za jedną z najpiękniejszych i najseksowniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przez lata była uznawana za boginię seksapilu. Pojawiała się w najgorętszych scenach łóżkowych, później na okładkach „Playboya” i „CKM”. Renata Dancewicz 7 lutego świętowała 50. urodziny.

W swojej aktorskiej biografii miała kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt erotycznych scen filmowych oraz rozbieranych sesji zdjęciowych. Jedna z najsłynniejszych scen pochodzi z filmu „Diabelska edukacja” w reżyserii Janusza Majewskiego. Wówczas młoda i jeszcze słabo doświadczona Dancewicz bez problemu radziła sobie ze scenami rozbieranymi.

To była moja pierwsza duża rola. Miałam duże wątpliwości, czy ją przyjąć ze względu na ilość scen, w których musiałam się rozebrać. To wtedy był dla mnie problem – wspominała po latach.

Obecność Anny Dymnej, Marka Kondrata, to że ‚Edukację…’ reżyserował Janusz Majewski – przekonało mnie to. (…) Nie żałuję. To bardzo ładny film, taka malarska impresja. Bardzo dobrze to wspominam – dodała.

To nie był jedyny film w którym Renata Dancewicz prezentowała swoje kobiece wdzięki. Później przyszedł czas na takie produkcje jak „Pułkownik Kwiatkowski” Kazimierza Kutza czy też serial „Ekstradycja”.

Dziś aktorka występuje głównie na teatralnych deskach. Zatrudniona jest m.in. w warszawskim Teatrze Kwadrat. Czasem pojawia się na ekranach kinowych, ostatnim filmem w którym brała udział był „58/52” w 2015 roku.