Żydowscy homosie alarmują. W Izraelu gwałtownie rośnie liczba homofobicznych incydentów

Przedstawiciele żydowskich środowisk LGBTQWERTY przygotowali raport dla prezydenta Izraela, Re’uwena Riwlina. Wynika z niego, że ilość homofobicznych incydentów wzrosła w 2018 roku o 54 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z ustaleniami „Związku na rzecz równości LGBTQ w Izraelu”, zwanego też „Aguda”, do homofobicznych incydentów dochodzi w Izraelu średnio co 10 godzin, a obraźliwe wpisy pojawiają się co 4 minuty. Ubiegły rok miał być rekordowy pod tym względem.

Szefowa „Agudy”, Hen Arieli, za taki stan rzeczy obarczyła rząd Benjamina Netanjahu. Według niej daje on przyzwolenie na homofobię odmawiając kochającym inaczej ich praw, pozwalając administracji rządowej i jej urzędnikom na dyskryminację, a także nie promując odpowiednio równości.

– Homofobia to choroba, która może być wyleczona wspólnym wysiłkiem wszystkich – powiedziała Hen Arieli.

25% skarg odnośnie fizycznej agresji, mowy nienawiści, dyskryminacji czy dokuczania, dotyczyło incydentów, które miały miejsce w przestrzeni publicznej. 22% podobnych zachowań odnotowano w sieci lub mediach, 15% w domu lub ze strony rodziny, a 12% w miejscu pracy.

Najwięcej homofobicznych zachowań odnotowano w dużych miastach. 33% wszystkich incydentów miało miejsce w Tel-Avivie, a 15% w Jerozolimie.

Raport podaje, że najczęściej ofiarami ataków padają osoby transpłciowe. Mimo, iż stanowią niewielki odsetek całej społeczności LGBTQWERTY ataki na nich stanowią 25% wszystkich przypadków.

Źródło: Times of Israel