Kolejna polsko-żydowska awantura. Ziemkiewicz: „Tak się Polaczków robi w ciul”

Szczyt Bliskowschodni w Warszawie zaowocował tym co było do przewidzenia. Kolejną awanturą polsko-żydowską. Znowu nas uspokoją, że nic się nie stało, ale na cały świat poszła informacja, że Polacy brali udział w Holokauście. I o to im chodziło. Wyjaśnił to Rafał Ziemkiewicz.

„Jerusalem Post”, poczytny izraelski portal, podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście.

W wiadomości skierowanej do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka informację tę zdementowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

„Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali” – podkreśliła Azari.

I już, Polakom powinno to wystarczyć. Nikt już nie będzie zwracał uwagi na dementi, nawet jeżeli ukaże się w „Jerusalem Post”. W świat poszedł konkretny przekaz o Polkach i Holokauście.

Do sprawy odniósł się Rafał Ziemkiewicz.

„Na cały świat, dla milionów, idzie z rekomendacją jednego z głównych izraelskich mediów kolejny tekst o „współpracy narodu polskiego w holokauście”. W wąskim, polskim obiegu pojawia się zapewnienie pani ambasador, że „Bibi” tak nie powiedział” – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

„I tak się polaczków robi w ciul” – dodał.