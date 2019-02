Ziemkiewicz odpowiada Bodnarowi: „Pankowski, to człowiek nikczemny” [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz odniósł się do zarzutów Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który doniósł na program z jego udziałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wypowiedzi na temat Rafała Pankowskiego ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Ziemkiewicz odniósł się do zarzutów Bodnara o to iż TVP Info w programie „W tyle wizji” z jego udziałem zdyskredytowała Rafała Pankowskiego.

– Wypowiedź z TVP Info, niepodparta żadnymi materiałami ani odwołaniami do wypowiedzi Rafała Pankowskiego, mogła zostać odebrana jako dyskredytowanie jego działalności, a szerzej jako dyskredytowanie działań na rzecz walki z rasizmem i antysemityzmem w Polsce w ogóle. – napisał Bodnar w piśmie do KRRiT.

We wpisie na Twitterze Ziemkiewicz odrzuca te oskarżenia. Zamieszcza nagranie, którym udowadnia, iż Bodnar mija się z prawdą bo odniesienia do wypowiedzi Pankowskiego pojawiły się w programie.

A jeśli ktoś wierzy p. Bodnarowi że potępiając dr hab Pankowskiego nie przedstawiliśmy konkretów jego działalności, to proszę – od ok. 11 minuty do 16 na niniejszym nagraniu https://t.co/qGTq9QZRnG

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) February 15, 2019