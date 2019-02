Dlaczego szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w Izraelu? „Idealny sposób, żeby przemycić trochę szekli”

Czy organizacja szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu zostanie wykorzystana do spłaty roszczeń żydowskich? Takiego zdania jest poseł koła Wolność i Skuteczni. – Cóż, to idealny sposób żeby w ramach zawyżonej faktury przemycić trochę szekli na zachcianki Holocaust Industry – komentuje Jacek Wilk.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiedział w niedzielę w TVP Info, że ostatnie „nieporozumienia” z Izraelem zostały wyjaśnione i nie ma powodu, żeby odwoływać szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Wiemy jednak, że nie pojawi się na nim premier Mateusz Morawiecki.

„Jerusalem Post” informował, że premier Izraela Benjamin Netanyahu miał powiedzieć, iż „naród Polski współpracował z nazistami w czasie Holocaustu”. Później Kancelaria Premiera wydała oświadczenie głoszące, że Netanyahu nie miał na myśli narodu Polskiego, tylko Polaków, co zmieniało sytuację o 360 stopni.

Zmieniło jednak podejście rządu warszawskiego, który uznał że sprawa została wyjaśniona i nie zrezygnowano ze zorganizowania szczytu V4 w Izraelu. Na wydarzenie nie wybierze się jednak premier Morawiecki, w jego imieniu wystąpi szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Nie wiadomo jednak, przynajmniej oficjalnie, co Izrael ma do Grupy Wyszehradzkiej. – Może rząd w końcu wytłumaczy nam: Co do licha ciężkiego ma takiego Izrael do V4, że nawet szczyty tej grupy muszą być pod okiem Mosadu?? – pyta na Twitterze poseł partii KORWiN Jacek Wilk.

Wilk sugeruje również, że organizacja szczytu może być dobrą okazją do przemycenia środków w ramach spłaty roszczeń żydowskich. – Cóż, to idealny sposób żeby w ramach zawyżonej faktury przemycić trochę szekli na zachcianki Holocaust Industry – dodaje.

Źródło: Twitter/Jacek Wilk