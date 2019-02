Totalny odlot gwiazdki TVN. „Jestem za odszkodowaniami dla artystów za odwoływanie spektakli z powodu żałób narodowych!”

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego, prezydent Duda ogłosił żałobę narodową trwającą od północy z czwartku na piątek, do soboty do godz. 19. Problem z uczczeniem pamięci jednej z ważniejszych postaci polskiej historii ma…aktorka serialowa.

Po ogłoszeniu żałoby przez Andrzeja Dudę odwołano liczne imprezy i wydarzenia kulturowe. W tym spektakle. Niezadowolenia z tej decyzji nie kryła Agata Załęcka znana z serialu „Na Wspólnej”.

Jestem za odszkodowaniami dla artystów za odwoływanie spektakli z powodu żałób narodowych! – ogłosiła na Instagramie. Wpis ten spotkał się z bardzo krytycznym odzewem ze strony internautów, którzy nie zostawili na aktorce suchej nitki.

To dla was, artystów, nie ma już żadnej świętości? Kasa mimo wszystko? – pyta zniesmaczona internautka.

O matko, to jednak prawda to co mówią o artystach! Szok! – wtóruje jej inna osoba.

Syty głodnego nie zrozumie. Jeśli artysta nie ma miesięcznej pensji a wynagrodzenie od spektaklu i musi wyżywić rodzinę oraz zapłacić rachunki to kto na tym traci? To jest wolny zawód. Wynagrodzenie od spektaklu, a czasem takich spektakli dwa lub trzy w miesiącu.. Niestety, gdy spektakl jest odwoływany nie z naszej winy tracimy zarobek i nikt nam go nie zwraca a rachunki trzeba płacić – próbowała się bronić Załęcka.

Jan Olszewski zasłynął jako obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Był premierem RP w latach 1991-1992 oraz Kawalerem Orderu Orła Białego.

