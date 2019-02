Trzaskowski promuje zboczenia za pieniądze podatnika! Zamiast przedszkoli będzie tęczowe centrum sportu i hostel dla pederastów. Prezydent Warszawy podpisał „Warszawską Deklarację LGBT+”

Rafał Trzaskowski pochwalił się, że podpisał „Warszawską Kartę LGBT+”. Będzie więc chodził na parady homoseksualistów, wprowadzi „Kartę Różnorodności i powoła urzędnika ds LGBTFDXKDLDIODRMDXLD, czy jak to tam się dalej będzie rozwijało.

Trzaskowskiemu udało się zmontować wielka koalicję. W tworzeniu tego wiekopomnego dokumentu brały udział: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości. Cała ta gromadka wesolutkich zajmie się teraz jak deklaruje „bezpieczeństwem, edukacją, kulturą sportem, pracą i administracją”.

Dokładnie nie wiadomo o co konkretnie chodzi, ale za pieniądze warszawiaków powstanie Centrum Społecznościowe LGBT+. Ma to być miejsce spotkań i „poszukiwania wsparcia” „To będzie miejska instytucja z ofertą rozrywkową i kulturalną sprofilowaną na potrzeby społeczności LGBT.” – napisano w deklaracji.

Do szkół wprowadzony ma być program „Latarnik”, który zajmie się seksualną indoktrynacją. Trzaskowski i jego trzódka będą nazywać to „walką z prześladowaniami dzieci i młodzieży w szkołach ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową”. W każdej szkole będzie musiał być opłacany za nasze pieniądze osobnik, który będzie prowadził taka indoktrynacyjną akcję.

Powstać ma też hostel interwencyjny. Prawdopodobnie chodzi o to, że jak Bogdan wyrzuci Zygmunta z ich gniazdka, to ten ostatni będzie miał gdzie nocować. Może tez chodzi o walkę „wykluczeniem seksualnym”.

Stołeczny etacik dostanie też urzędnik, który będzie nosił tytuł pełnomocnika ds. społeczności LGBT+, albo jakoś tak. Wprowadzona ma też być Karta Różnorodności. Prawdopodobnie posiadanie karty będzie wiązało się z przywilejami. Trzaskowski nie wyjaśnia na razie jakie będą kryteria przyznawania owej tęczowej karty. Może trzeba będzie przynieść jakieś zaświadczenie – np. od lekarza.

Szkoda czasu na pisanie o pisanie tym co Trzaskowskie uznaje za kluczowe dla miasta. Szkoły, komunikacja miejska, budowa hali widowiskowej etc- wszystko to mało ważne. Najważniejsza jest różnorodność LGBTRABIEJ.

Tak! Stało się! Przed momentem Prezydent @trzaskowski_ uroczyście podpisał Warszawską Deklarację LGBT+! To nasz olbrzymi sukces i święto warszawskiej społeczności LGBT+. Więcej info tu: https://t.co/BaLCS8AkLK pic.twitter.com/XssTUMzS0d — Miłość Nie Wyklucza (@milosc_) February 18, 2019