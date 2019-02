Korwin-Mikke: Doradzam staranne przeszukiwanie przybyszów z Izraela. Izraelskie bojówki potrafią urządzać niezłe masakry

Janusz Korwin-Mikke odniósł się do skandalicznych słów szefa izraelskiego MSZ. Tą wypowiedzią żyje dziś cała Polska. Israel Katz powiedział między innymi: Antysemityzm był wrodzony u Polaków przed Holokaustem, podczas, i po nim też.

– Prawdy historycznej nie można zmienić. Wielu Polaków kolaborowało z nazistami i brało udział w zagładzie Żydów podczas Holokaustu – powiedział Katz w izraelskim radio.

– Antysemityzm był wrodzony u Polaków przed Holokaustem, podczas, i po nim też – dodawał. Na koniec dołożył do pieca mówiąc:

Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir (były premier Izraela – PAP), któremu Polacy zamordowali ojca, „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Do słów Katza odniósł się prezes partii KORWiN. – Następne zdanie: „Polacy wyssali anty-semityzm z mlekiem matki” – to opinia p.Kaca. Nie do sprawdzenia – podobnie jak pytanie, skąd p.Kac wyssał anty-polonizm. No, trudno – wyssał… – napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

– Więc pytam p.Kaca: „Komu Izrael nie wybaczy?”. Tym Polakom, którzy współpracowali z niemieckimi socjalistami? Oni już nie żyją. Więc chyba chodzi o wszystkich Polaków – bo przecież wszyscy wyssaliśmy podobno ten anty-semityzm? – pisze dalej JKM.

– No, to odradzam wyjazdy do Izraela. I doradzam staranne przeszukiwanie przybyszów stamtąd. Izraelskie bojówki potrafią urządzać niezłe masakry, jak w Deir Yassin – na przykład – a nawet dziś podległy p.Kacowi izraelski wywiad potrafi zabijać „wrogów Izraela” na terenie obcych państw – dodaje.

I podkreśla: Dopóki Izraelem kierują ludzie chorzy z nienawiści trzeba po prostu zacząć traktować Izrael jako wrogie państwo – i tyle.