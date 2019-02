Partnerka Stana Borysa apeluje o pomoc finansową. „Czeka go co najmniej szesnaście tygodni rehabilitacji”

Partnerka i menadżerka Stana Borysa poinformowała w wywiadzie, jaki jest stan zdrowia artysty. Anna Maleady zaapelowała również o pomoc finansową i przekazanie jednego procenta podatku na rzecz fundacji, która opiekuje się muzykiem.

Na początku lutego Stan Borys doznał udaru. Wcześniej muzyk skarżył się na bóle głowy, które były coraz silniejsze. Rozmawiał o tym ze swoimi znajomymi, którzy powiedzieli, że mają podobne dolegliwości. Wspólnie uznali, że… to wina warszawskiego smogu.

Jednak po kilku dniach Stan Borys poczuł się znacznie gorzej. Na szczęście był z nim wtedy znajomy, który zadzwonił do zaprzyjaźnionego z Borysem lekarza. Ten polecił natychmiast wezwać karetkę. Artysta został przewieziony do szpitala.

Jego partnerka przebywała wówczas w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywała trasę koncertową. Maleady w rozmowie z „Twoim Imperium”wyjawiła, że jeszcze dwa tygodnie temu stan muzyka był ciężki – wręcz dramatyczny. Dziś, choć jest już lepiej, nadal istnieją powody do obaw.

– Jego stan nadal jest bardzo poważny – mówiła Anna Maleady, dziękując jednocześnie personelowi medycznemu za okazaną pomoc.

– Chciałabym bardzo podziękować lekarzom za uratowanie mu życia, szczególnie tym, którzy opiekowali się nim na oddziale intensywnej opieki medycznej. Przecież z takich sytuacji czasami się nie wychodzi. Dziękuję też naszym znajomym, przyjaciołom i fanom za okazane serce i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. To dla nas bardzo ważne. Szczególnie dla Stana, chociaż on sam się do tego nie chce przyznać, bo męska duma mu na to nie pozwala – dodała.

Partnerka Stana Borysa przyznała, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo trudne. Mimo że muzyk dba o zdrowie, pilnuje diety i ćwiczy regularnie i gra w tenisa, to po śmierci suczki Julki artysta stracił chęć do życia i skarżył się na spadek formy.

– Parę tygodni temu Stan pojechał na spotkanie autorskie w Szczecinie. Po powrocie nie czuł się najlepiej, narzekał na bóle głowy. Ale nie przejął się tym, uznał, że to wina smogu i przemęczenia. Przed udarem jeszcze pojechał zagrać w tenisa z kolegami i dopiero tam, na korcie, poczuł się gorzej. Koledzy odwieźli go do domu, a on wówczas skontaktował się z zaprzyjaźnionym lekarzem, który polecił mu natychmiast wezwać pogotowie – mówiła.

Jak dodała, Stan Borys jest przerażony swoim stanem zdrowia i nie dopuszcza do siebie myśli o słabości. Do końca wahał się, czy wejść do karetki i pojechać na badania.

Stana Borysa czeka teraz długa i kosztowna rehabilitacja w Polsce. Anna Maleady poprosiła o pomoc i wsparcie finansowe.

– Pomoc finansowa, oczywiście, bardzo się przyda, bo Stan przez najbliższe miesiące będzie wyłączony z pracy artystycznej. Czeka go co najmniej szesnaście tygodni rehabilitacji. A to jest kosztowna sprawa. Nasze przyjaciółki wpadły na pomysł zorganizowania koncertu, podczas którego będzie można kupić dzieła sztuki, a dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rehabilitację Stana. Można też przekazać jeden procent podatku na Fundację Lex Nostra, która objęła go opieką. Za namową fanów Stana ta fundacja otworzyła dla niego specjalne konto. On sam jest dobrej myśli. Wierzy, że wróci na scenę. Ja też w to bardzo wierzę, chociaż to, że Stan żyje, jest dla mnie cudem. Osiągniemy cel dzięki intensywnej rehabilitacji. Będzie dobrze. Musi być! – podsumowała.

Wcześniej sam Stan Borys na swoim profilu na Facebooku poprosił o przekazanie jednego procenta podatku na rzecz Fundacji LEX NOSTRA.

Chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność za natychmiastowe wsparcie w tak trudnych dla mnie chwilach, dlatego… Opublikowany przez Stan Borys Piątek, 8 lutego 2019

Źródła: interia.pl/Facebook/nczas.com