Sumliński na ostro: „Tylko ślepiec lub ignorant może bredzić o przyjaźni polsko – żydowskiej”

Dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński wkrótce zostanie ogłoszony znowu ruskim agentem. Wszystko przez to, że napisał prawdę o „przyjaźnie” polsko-izraelskiej. Zwraca uwagę na manipulacje strony żydowskiej i stwierdza, że „tylko ślepiec lub ignorant może bredzić o przyjaźnie polsko-żydowskiej”.

– Po tym jak najpierw premier a teraz szef MSZ Izraela napluli Polakom w twarz, po tym jak przed nimi zrobiło to wielu innych prominentnych żydowskich łgarzy tylko ślepiec lub ignorant może bredzić o przyjaźni polsko żydowskiej czy polsko izraelskiej. To nie jest pojedynczy incydent jak twierdzą pseudopatrioci-żydofile – napisał na Twitterze Wojciech Sumliński.

– Jako obywatel upadlanego przez Żydów państwa żądam by szczyt V4 w Izraelu został CAŁKOWICIE przez Polskę zbojkotowany i by już nigdy podobne łgarstwa nie pozostały bez odpowiedzi – dodał dziennikarz śledczy.

Wcześniej Sumliński zwrócił uwagę, że w kwestii relacji polsko-izraelskich „manipulacja goni manipulację”.

– Najpierw plują na Polaków idzie to w świat a gdy widza że przesadzili tłumaczą że nikt nie został skazany przez sąd za mówienie o Polakach-nazistach A kto rozszarpał ustawę o IPN która miała ułatwić karanie za szerzenie takich kłamstw?! Krasnoludki? – zwracał uwagę Wojciech Sumliński.

