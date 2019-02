Francja jest wybitnie antysemicka. Kolejny antyżydowski atak

Ok. 80 grobów zostało sprofanowanych w nocy z poniedziałku na wtorek na cmentarzu żydowskim w Quatzenheim w departamencie Dolny Ren w regionie Grand Est na północnym wschodzie Francji – podały lokalne władze, które „stanowczo potępiły” ten „ohydny antysemicki akt”.

„Dzisiaj odkryto, że około 80 grobów sprofanowano na cmentarzu żydowskim” – poinformowała w komunikacie prefektura Dolnego Renu. Na razie nie podano więcej szczegółów.

Gmina Quatzenheim znajduje się w Alzacji, krainie historycznej, która do 2015 r. była odrębnym regionem administracyjnym. Obecnie Alzacja – a także Szampania-Ardeny i Lotaryngia – wchodzi w skład regionu Grand Est.

We wtorek w całej Francji mają odbyć się manifestacje przeciwko antysemityzmowi. Wiece protestacyjne zapowiedziało 14 partii politycznych, od skrajnej prawicy po populistyczną lewicę, włącznie z centrową formacją prezydenta LREM.

W niedzielę prokuratura w Paryżu powiadomiła, że wszczyna dochodzenie w sprawie słownych napaści i antysemickich inwektyw pod adresem znanego filozofa Alaina Finkielkrauta, których dopuścili się członkowie ruchu „żółtych kamizelek” podczas sobotniego marszu.

80 graves vandalised, covered with swasticas & anti-Semitic graffiti in a Jewish cemetery in Alsace, eastern France, on the day rallies are being held across France to protest against a rise in anti-Semitic abuse and attacks. #f24 #Quatzenheim pic.twitter.com/IxAQelQtP0

— Catherine Norris-Trent (@cntrentF24) 19 lutego 2019