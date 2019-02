Polska dotuje prożydowskie i antypolskie dzieła. Dr Ewa Kurek: „Albo zależy nam na tym, żeby każdy Żyd wycierał sobie Polską gębę, albo weźmiemy się za politykę historyczną” [VIDEO]

Dr Ewa Kurek, historyk stosunków polsko-żydowskich, na antenie Radia WNET oceniła wypowiedź p.o. szefa MSZ Izraela Israela Katza o rzekomo wyssanym z mlekiem matki antysemityzmie przez Polaków. Zwraca jednak uwagę, że Polska sama dotuje prożydowskie i antypolskie dzieła. Historyk ostrzega, że w perspektywie lat realnie wisi nad nami zagrożenie, że Żydzi „postawią naszym dzieciom i wnukom żądania finansowe”.

Wypowiedź p.o. szefa MSZ Israela Katza na temat wyssania przez Polaków antysemityzmu z mlekiem matki „przyjęła ze spokojem”.

– Od trzydziestu paru lat zajmuję się stosunkami polsko-żydowskimi. […] Moje badania zaczęły się od tego, że jest pewna grupa Żydów, która tak mówi od lat. Zostałam historykiem m.in. stosunków polsko-żydowskich, ponieważ mniej więcej 40 lat temu w Nowym Jorku podszedł do mnie chłopak, wówczas mój rówieśnik, i powiedział mi, że ja z Hitlerem wymordowałam Żydów – wspomniała dr Ewa Kurek.

– Dziwi mnie tylko, że takich słów i pojęć, które przystoją powiedzmy jakimś niezbyt zrównoważonym Żydom, wypowiada minister spraw zagranicznych. To jest problem myślę dla niego, nie dla nas. Bo to jest zwykłe ordynarne kłamstwo – oceniła dr Kurek.

– Mam nadzieję, że przyjdzie mu za to zapłacić – dodała.

Dr Ewa Kurek stwierdziła też, że Polska powinna wziąć się w końcu za politykę historyczną. Podkreśla, że do tej pory państwo polskie wolało dotować np. Grossa.

– Wszystkie moje badania na temat stosunków polsko-żydowskich… Właściwie nigdy nie otrzymałam od państwa polskiego grosza na te badania. Jeśli już, to wspierają moje badania Polonia z różnych części świata od Paryża przez Londyn do Nowego Jorku, indywidualni ludzie. A rząd polski wydaje pieniądze na badania pani Engelking.I robi wielką promocję książki Grossa, kłamliwej zresztą, za nasze pieniądze. Tak to się odbywało w 2001 roku – przypomniała dr Ewa Kurek.

– Musimy się zdecydować. Albo zależy nam na tym, żeby każdy Żyd wycierał sobie gębę za przeproszeniem Polską, albo wreszcie weźmiemy się za politykę historyczną i zaczniemy pokazywać światu, jak to naprawdę wyglądało. Bo wydaje mi się, że – przez długi czas nie wierzyłam w to – coraz bardziej zmierza to wszystko rzeczywiście do tego, żeby w pewnym momencie postawić nam żądania finansowe – ostrzegła dr Kurek.

– Dopóki jesteśmy w kategorii ofiar II wojny światowej to wszystkie ustawy 447 czy inne nam nie grożą i nie są niebezpieczne. Jeśli jednak przeniesieni zostaniemy z kategorii ofiar do kategorii sprawców, to wtedy naszym dzieciom i wnukom zostaną postawione żądania finansowe – podkreśliła historyk.

Źródło: youtube.com