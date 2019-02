Szwedzi są z Afryki. Państwowa telewizja wyemituje serial o pochodzeniu mieszkańców kraju. Według niej pierwsi Szwedzi byli czarnoskórzy

Państwowa szwedzka telewizja będzie emitować serial o pochodzeniu pierwszych mieszkańców kraju. Film jeszcze nie trafił na antenę a już wzbudził ogromne kontrowersje po tym jak z zapowiedzi okazuje się, że pierwsi Szwedzi byli czarnoskórzy.

Dokumentalny film „Pierwsi Szwedzi” ma prezentować m.in wyniki badań DNA pokazujące jaka ludność osiedlała się na dzisiejszych terenach kraju po epoce lodowcowej.

Państwowa telewizja SVT wyemitowała zapowiedzi serialu, z których wynika, że pierwsi mieszkańcy Szwecji mieli czarną skórę, błękitne oczy i przybyli z południa.

Polskich widzów powinien bardzo zainteresować ten wątek, bo wynika z niego, że niebieskoocy murzyni przywędrowali z naszego kraju, albo przynajmniej przez niego przeszli.

Razem z murzynami Szwecję zasiedlali już biali, którzy przybyć mieli ze wschodu. Obydwie populacje wymieszały się i dzięki temu Szwedzi mają sporo witaminy D, co pozwala im przetrwać polarne noce.

Szwedzcy telewidzowie z szyderstwem i sceptycyzmem przyjęli koncept iż są potomkami m.in niebieskookich murzynów. Uważają, że to kolejny etap indoktrynowania społeczeństwa. Kpią, iż wedle państwowej telewizji Wikingowie byli Afrykańczykami.

Oczywiście nie zabrakło obrońców koncepcji afrykańskiego pochodzenia Szwedów, którzy stwierdzają, że krytycy serialu są nazistami i rasistami.

So our tax payer funded Swedish state owned TV channel has procued a new special history lesson for us.

"Meet the first Swede's"

They say that according to DNA tests, the first Swede's had black skin and blue eyes.

So the Vikings were African now?https://t.co/F3AZoTIu29

— PeterSweden (@PeterSweden7) February 16, 2019