Jussie Smollett, czarnoskóry aktor i homoseksualny Żyd, sfingował rasistowski napad na siebie. Grozi mu do 3 lat więzienia (VIDEO)

Jussie Smollett, aktor znany między innymi z serialu „Empire” został oskarżony o złożenie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Według policji z Chicago czarnoskóry, homoseksualny Żyd sfingował rasistowski napad na siebie. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Jussie Smollett złożył 29 stycznia tego roku zawiadomienie o tym, iż został napadnięty w centrum Chicago przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy wykrzykiwali rasistowskie i antygejowskie hasła. Mieli też założyć sznur z pętlą na jego szyję. Jeden z nich zanim uciekli miał powiedzieć: „This is MAGA country” nawiązując do hasła wyborczego Donalda Trumpa Make America Great Again.

Rzecznik policji w Chicago, Anthony Guglielmi, poinformował 20 lutego, że po przeprowadzonym śledztwie, postawiono Smollettowi zarzut złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Dwaj czarnoskórzy bracia z Nigerii, Abimbola “Abel” i Olabinjo “Ola” Osundairo, którzy pierwotnie byli podejrzani o napad na Smolletta, złożyli już zeznania w sądzie. Okazało się, że jeden z nich, jest trenerem personalnym Smolletta, który wynajął go przygotowując się do kręcenia jednego z teledysków. Według policji jego zeznania całkowicie zmieniły bieg śledztwa.

Jussie Smollett jest znanym aktywistą LGBTQWERTY. Jest czarnoskóry i dodatkowo jest Żydem. Napad na niego wywołał burzę w mediach społecznościowych, a w jego obronie stanęła między innymi należąca do Partii Demokratycznej senator Kamala Devi Harris z Kalifornii.

Jussie Smollett jest szerzej znany z serialu „Empire”. Gra w nim postać homoseksualisty.

Źródło: CBS News/Times of Israel