Skandal! Antypolska Wiosna. Główny doradca Biedronia: „Polacy są współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu”

Skandaliczny artykuł Jakuba Bierzyńskiego – jednego z głównych doradców Roberta Biedronia – ukazał się na portalu „Wirtualna Polska”. Jego zdaniem „Polski antysemityzm ma głębokie korzenie”, a „Polacy są poczwórnie współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu”.

Jakub Bierzyński jest jednym z głównych doradców Roberta Biedronia w partii Wiosna. To on zakładał ośrodek badania opinii publicznej Kantar Millward Brown, w którego badaniu partia Wiosna otrzymała rekordowe 14 procent. Bierzyński jest też felietonistą wp.pl.

To właśnie na tym portalu padły skandaliczne sformułowania z jego strony. Już na początku Bierzyński stwierdza, że „polski antysemityzm ma głębokie korzenie”, choć przyznaje przy tym, że politycy z Izraela spłycają tę sprawę.

Zdaniem Bierzyńskiego muzeum POLIN jest…zbyt mało antypolskie. „W POLIN brakuje sali wstydu. Niby antysemityzm przedwojenny jest w nim przedstawiony, ale ekspozycja nie przekazuje jego pełnej skali” – twierdzi Bierzyński.

Jednocześnie podkreśla, że antysemityzm padł w Polsce na szczególnie podatny grunt. „Brakuje pogromów na żydowskich targach i ognistych, antysemickich kazań katolickich księży. Nie ma opisu mechanizmu infekcji antysemityzmem, który przyszedł jako zbrodnicza nazistowska ideologia, ale padł w Polsce na żyzny grunt” – pisze.

Co więcej doradca Roberta Biedronia uważa, że „Polacy są poczwórnie współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu”. Na czym ta odpowiedzialność polega? Po pierwsze udział w policji, po drugie incydentalne zbrodnie, po trzecie donosicielstwo, po czwarte szabrownictwo – czyli dokładnie to, co można ogólnikowo przypisać w drugą stronę Żydom.

„Dlaczego w Polsce Żydzi mieli ekstremalnie niskie szanse przeżycia?” – pyta Brzeziński. Odpowiedzią na to pytanie nie jest to, że Polska była szczególnie dotknięta przez zbrodnie niemieckie w ogóle, ani to że Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jego zdaniem wynika to…z antysemityzmu sąsiadów.

Bierzyński posuwa się również do stwierdzenia, że Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, wśród których przecież najwięcej jest Polaków, nie tylko musieli mierzyć się z niemiecką machiną mordu, ale też ze szczególną niechęcią sąsiadów, wśród których większość stanowili donosicieli.