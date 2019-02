Hit Internetu! Parodia Szewacha Weissa i żydowskich roszczeń. To za ten program Szymon Majewski poleciał z TVN? [WIDEO]

W sieci pojawił się fragment ze starego programu „Szymon Majewski Show”, w którym na koniec pojawiały się parodie tematów politycznych. Krótko po jego wyemitowaniu Szymon Majewski stracił program. W parodii zaś pojawił się… Szewach Weiss oraz temat starych kamienic i roszczeń żydowskich wobec nich.

Nagranie pochodzi z pierwszej połowy 2011 roku. Widzimy na nim, jak w energiczny sposób aktor parodiuje Szewacha Weissa.

– Premier Netanjahu, nasz premier przyciśnięty pod ścianę płaczu przez Donalda Tuska zgodził się na wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami. I tak, proszę pana, my wyślemy do was zdrowe, soczyste, pyszne pomarańcze prosto z Hajfa, a wy dacie nam stare zrujnowane kamienice – mówi parodia Szewacha Weissa. – Jedna pomarańcza, jedna kamienica – dodaje.

Należy przypomnieć, że skecz szybko wywołał ostrą reakcję środowisk żydowskich. Nawet tłumaczenia stacji, że to tylko satyra, nie pomogły.

Krótko później program „Szymon Majewski Show” zniknął z anteny. Stacja zrezygnowała też w ogóle z tej formy programów na wiele lat.

Źródło: facebook.com/nczas.com