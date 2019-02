HIT INTERNETU! Polska krew! Dzielna policjantka wpakowała cały magazynek w głupiego bandziora [VIDEO]

Policja z północnej Kalifornii udostępniła w sieci nagranie pokazujące, jak zastępca szeryfa rozprawia się z bandytą, który próbował ją zabić. Policjantka zatrzymała go do rutynowej kontroli.

Nagranie pochodzi z kamery, którą miała zamontowaną Riley Jarecki. W czasie rutynowej kontroli w hrabstwie Napa w północnej Kalifornii zatrzymała ona samochód, którym kierował niejaki Hernandez Morales.

Policjantka chce obejrzeć wnętrze samochodu. Obchodzi go, zbliża się do drzwi od strony siedzenia kierowcy i prosi go, by ten opuścił szybę. Bandyta robi to, pyta „o co chodzi”” i w tym samym momencie wyciąga pistolet i zaczyna strzelać do policjantki. Jarecki odpowiada ogniem i pakuje cały magazynek kul w samochód i Moralesa. 43-latek zostaje zabity na miejscu.

W jego samochodzie znaleziono kolejną sztukę broni – naładowana strzelbę kalibru 22 milimetry. Morales wcześniej już 5 razy był skazany na więzienie. Za naruszenie prawa o broni, jazdę pod wpływem środków odurzających i napaść na policjanta.

– To jest ewidentne, że Morales chciał ją zabić – powiedział na konferencji prasowej szeryf Jon Crawford. Poniżej nagranie