Pogoda wariuje! Dziś jeszcze zimno, ale od jutra…

W sobotę w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -2 st.C na krańcach wschodnich i w Kotlinie Kłodzkiej, około 0 st.C w centrum, do 4 st.C na Pomorzu Zachodnim; na Podhalu około -5 st.C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Na wschodzie miejscami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -7 st.C na południowym wschodzie, około -2 st.C w centrum, do 0 st.C na wybrzeżu; chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu: od -10 st.C do -8 st.C, a gdzieniegdzie na Podkarpaciu możliwy spadek temperatury do -15 st.C. Wiatr na ogół słaby, tylko na wybrzeżu i Pomorzu okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

W niedzielę na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i nad morzem małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 st.C na południowym wschodzie, około 5 st.C w centrum, do 10 st.C na Nizinie Szczecińskiej; chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu: od -3 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, wieczorem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna około 0 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. (PAP)