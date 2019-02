Prawicowy gej uderza w środowiska LGBT! „To są absurdy. Nie ma żadnych podstaw naukowych” [VIDEO]

„Największa pretensja, największy żal jaki mam wobec wielu aktywistów czy środowisk LGBT. Ta pretensja polega na tym, że wiele z postulatów jest nienaukowych, kontrfaktycznych” – mówi Waldemar Krysiak, fotograf z Berlina, prywatnie gej o prawicowych poglądach prowadzący fanpage „Gej przeciwko światu: niewola babilońska”.

W rozmowie z telewizją wRealu24 Krysiak tłumaczy widzom, jak to możliwe, że jako osoba homoseksualna nie jest zwolennikiem organizacji LGBT, a wręcz przeciwnie stale wytyka nieścisłości i propagandowe przekazy powielane przez te grupy.

W wywiadzie podejmowany jest chociażby temat „faktów”, które przedstawiane są przez organizacje LGBT. Niestety, często nie mają one żadnych podstaw naukowych.

„W środowiskach LGBT za fakt uznaje się, że tzw. różnorodność jest najwyższym celem każdej organizacji; że potrzebujemy parytetów, kobiet, geja. Z tego co wiem, nie ma żadnych różnorodność gra wielką rolę. Jeśli zakładamy firmę interesują nas informatycy, nie ważne czy są to kobiety czy mężczyźni” – mówi Krysiak i dodaje – „Oni twierdzą, że nie istnieją żadne różnice czy nawet tendencje do różnic między kobietami i mężczyznami. To jest przekonanie, które istnieje dopiero od kilku lat. Ta mania istnieje tak silnie jako faktum. To są rzeczy, z którymi nie mogę się zgodzić”.

Rozmowa dotyczyła również tematów powiązanych ze szczególnie promowaną ideologią gender. Jak się okazuje, również wśród gejów jest ona czymś zupełnie abstrakcyjnym.

„Jest czymś sprzecznym samym w sobie. […] Można by ją sprowadzić do dwóch podstawowych założeń. Twoja biologia jest nieważna, ale o wiele większą rolę gra to w co wierzysz. Jeżeli biologiczny mężczyzna mówi, że jest kobietą, to w momencie wypowiedzenia tego się nią staje, to jest absurd.” – podsumował Krysiak.

Źródło: Youtube.com/wRealu24 / NCzas.com