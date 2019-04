Pikantne szczegóły nocnych harców Bieniuka. Dokładne przedstawienie felernej nocy w sopockim hotelu

Apartament w hotelu, erotyczne gadżety i morze alkoholu – tak wyglądać miała noc Jarosława Bieniuka z modelką „Cassandrą”. Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do szczegółów imprezy, po której były piłkarz usłyszał zarzuty.

Przypomnijmy, Jarosław Bieniuk został aresztowany po tym, jak sam zgłosił się na policję, aby wyjaśnić sprawę domniemanego brutalnego gwałtu na Sylwi Sz. Młoda kobieta, którą jak się okazuje, znał od kilku lat, twierdziła, że została wykorzystana przez Bieniuka wbrew jej woli. Ten kategorycznie zaprzeczył doniesieniom, opuścił areszt za kaucją i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i udzielania innym narkotyków.

Dziennikarze SE dotarli do szczegółów hotelowej imprezy.

W pewnym momencie Bieniuk i „Cassandra” przenieśli się do łazienki. Całowali się i namiętnie pieścili. Byli już mocno podnieceni, gdy wyszli z łazienki. Jarosław Bieniuk twierdzi, że naga „Cassandra” wiła się na łóżku i poprosiła, by ją skrępować – czytamy w artykule.

Zdaniem autorów tekstu, para uprawiała seks m.in. z użyciem zabawek erotycznych, które były piłkarz miał ze sobą w torbie.

Podczas upojnej nocy kilkukrotnie uprawiali seks, także oralny. Wdowiec po Przybylskiej zaprzeczył, by doszło do kneblowania, zaklejania ust czy ostrzejszych form seksu. Po wspólnej nocy miał także odwieźć swoją przyjaciółkę taksówką do domu, po czym wrócił do pokoju i położył się spać… – twierdzą dziennikarze SE.

Obecnie, przedstawiona powyżej informacje są jedynymi, które ujrzały światło dzienne. Poza oświadczeniem samego Bieniuka, nie znamy żadnych innych, potwierdzonych faktów, które mogłyby rzucać światło na historię z byłym piłkarzem i modelką w tle.

Źródło: SE.pl / NCzas.com