To nie fotomontaż! Przerażające zwierzę w domu w Sydney. Mieszkaniec Australii nie mógł uwierzyć w to co zobaczył [FOTO]

Wydawać by się mogło, że to zwykły fotomontaż, ale nie – to zdjęcie jest prawdziwe! Mieszkaniec Sydney znalazł w swoim domu nietypowego pająka, którego widok doprawdy przeraził Internautów.

William Williamnson, bo tak nazywa się mieszkaniec Sydney, który zamieścił tajemnicze zdjęcie miał nadzieję, że Internauci pomogą mu zidentyfikować, czymże jest to tajemnicze stworzenie.

W komentarzach nie zabrakło jednak przede wszystkim zdziwienia, czym jest owo stworzenie. Oczywiście przeważały głosy Internautów, którzy nigdy wcześniej nie widzieli niczego podobnego.

Rozwiązanie zagadki. Ostatecznie okazało się, że to pająk nazywany „ordgarius magnificus”, który po polsku bywa określany jako „pająk niezwykły”. Pająki te potrafią osiągać rozmiary do 1,5 cm długości w przypadku samic i 2,5 cm w przypadku samców.

Żyją na drzewach lub wysokich krzewach, rzadko poniżej 2 m nad ziemią. Choć samym wyglądem pająk może przerażać, to w praktyce nie stanowi on niebezpieczeństwa dla ludzi.