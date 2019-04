Skrajny rasizm w RPA. Tragedia białych rozgrywa się na naszych oczach. „Hitler z RPA”: „Zwolnienia Czarnych są niedopuszczalne”

Julius Malema to przywódca Wojowników Gospodarczej Wolności. Dodajmy jednak, że wolności tylko dla czarnoskórych. Na wieść o tym, że Standard Bank zamierz dokonać redukcji personelu, postawił mu „ultimatum”…

Julius Sello Malema to polityk i rewolucjonista południowoafrykański. Były przywódca ANC Youth League, młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego, wyrzucony z partii w 2012, założył właśnie Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą (w wyborach trzecia partia w RPA).

Teraz Malena grozi Standard Bank, który zamierza rozszerzać usługi internetowe i zamyka w związku z tym 91 swoich placówek. Oznacza to utratę 1200 miejsc pracy i konieczność definitywnego zwolnienia około 1000 z nich.

Malema postawił jednak ultimatum: „Jeśli Standard Bank chce zwolnić tysiąc pracowników, to niech sobie to robi, ale zwolnienia Czarnych są niedopuszczalne. Bezrobocie Czarnych jest niedopuszczalne i nie trzeba tu niczego dodawać. To Czarni są najbardziej dotknięci bezrobociem, a biali nie, więc dbajmy o równowagę”.

Malema jest skrajnie lewicowym antybiałym rasistą. Chociaż Standard Bank zapowiedział, że zapewni dobre warunki zwolnień, łącznie z kompleksowym pakietem odpraw i szkoleniami, to jak widać mogą bez problemu zwalniać tylko… Białych. Jeden z przytomnych internautów, stwierdził jednak,że „Julius Malema jest głupi, bo jeśli zaatakuje bank, a Biali wycofają z niego swoje aktywa, to Standard po prostu splajtuje”.

Julius is so stupid to say Standard Bank to fire all white workers, what wil happen if all white people withdraw all there money from Standards Bank's

