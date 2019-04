Wiła się i prosiła, żeby ją skrępować. Nowe fakty ws. Jarosława Bieniuka. Wrobiono go w gwałt?

Śledztwo w sprawie Jarosława Bieniuka oskarżonego o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w piątkową noc 12 kwietnia coraz bardziej się komplikuje. Na jaw wychodzą nowe fakty.

Jak podaje „Super Express”, spotkanie z Sylwią Sz. miało rozpocząć się z jej inicjatywy w jednym z Sopockich klubów ok. 21.30. Bieniuk i Sz. mieli później przenieść się wraz z dwójką znajomych do hotelu. Kobieta jest znana w trójmiejskim półświatku pod pseudonimem Cassandra.

Według tabloidu, impreza miała być mocno zakrapiana alkoholem, a obsługa hotelowa dwukrotnie uciszała bawiących się. Bieniuk i Sz. mieli później przenieść się do łazienki i tam całować oraz namiętnie pieścić. Były piłkarz twierdzi, że Cassandra wiła się i prosiła, żeby ją skrępować.

Były sportowiec tak też zrobił – najpierw skórzanym paskiem od spodni, a następnie specjalną, czerwoną taśmą z sex shopu. Modelka później miała się źle poczuć, więc Bieniuk podał jej magnez na wzmocnienie. Policja twierdzi jednak, że było to coś o wiele mocniejszego niż magnez.

„Fakt” donosi natomiast, że Bieniuk mógł zostać wrobiony w seksaferę przez Marcina T., nazywanego klubowym baronem Trójmiasta. Mężczyzna jest założycielem m.in. owianego złą sławą klubu Zatoka Sztuki w Sopocie oraz kilku innych przybytków w regionie. To właśnie w Zatoce Sztuki na swoje ofiary polował „łowca nastolatek” 42-letni Krystian W. „Krystek”.

Według „Faktu”, Marcin T. miał brać czynny udział w wydarzeniach związanych z aferą wokół Jarosława Bieniuka. To właśnie on miał namówić modelkę do oskarżenia byłego piłkarza o gwałt. Co więcej, T. miał osobiście zawieść ją na komisariat.

Później T. i Sz. chcieli wyłudzić od Bieniuka 400 tys. zł za zmianę zeznań z gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na zwykły, co mogłoby skutkować tylko wyrokiem w zawieszeniu. Po ujawnieniu przez „Gazetę Wyborczą” tych doniesień Sylwia Sz. stanowczo wszystkiemu zaprzeczyła.

Źródła: se.pl/fakt.pl/wyborcza.pl