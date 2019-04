Mentzen ostry jak nigdy! „Żydzi założą Polakom chomąto i będą uprawiać nimi pole” [VIDEO]

Podczas spotkania z wyborcami jeden z liderów Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy – Sławomir Mentzen – przedstawił „piątkę Konfederacji”. – Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej! – ogłosił Mentzen. Podczas wykładu wiceprezes partii KORWiN odniósł się do pierwszego postulatu, czyli kwestii roszczeń żydowskich.

– Organizator klubu Ronina, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, (…) w szczycie awantury o ustawę o IPN, Józef Orzeł tłumaczy tym zgromadzonym elitom PiS-owskim, że mamy problem z Izraelem, że oni naprawdę chcą od nas te pieniądze i że musimy się zastanowić, w jaki sposób im zapłacimy, bo zapłacić musimy. Albo zrobimy im przelew, albo przekażemy jakieś nieruchomości, albo to ukryjemy płacąc za dużo za broń amerykańską. On to wprost mówił – powiedział Mentzen.

– To był luty ubiegłego roku (…) Teraz wyszła ta notatka Stanisława Michalkiewicza. Mamy bardzo duże przekonanie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza to zapłacić w przyszłym roku, albo i później. Co do Platformy nie mamy żadnych złudzeń, wiemy że zapłacą to bez zająknięcia. Prawo i Sprawiedliwość też zamierza te pieniądze dać – kontynuował.

– Wielu ludzi ciągle nie docenia tego zagrożenia, moim zdaniem z tego powodu, że mówimy o 200 miliardach dolarów. Nikt nie wie, ile to jest 200 miliardów dolarów, to jest za duża kwota. Ale jak podzielimy te 200 miliardów dolarów przez liczbę Polaków, to okaże się, że każda czteroosobowa rodzina będzie winna sto tysięcy – wyliczał.

– Możemy iść jeszcze bardziej po bandzie. Rolnicy donoszą, że od kilku lat, już im państwo nie sprzedaje dłużej ziemi. Co więcej państwo korzysta z prawa pierwokupu i samo skupuje ziemię rolną. Są rolnicy, którzy się obawiają, że oni nie bez powodu skupują tą ziemię rolną, bo nie mamy tyle pieniędzy, żeby te 200 miliardów dolarów zapłacić w gotówce – mówił.

– Ale możemy przekazać te pieniądze w nieruchomościach, te ziemię rolną. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą Polską ziemię, to bardziej chwyci. Co więcej, myślą państwo, że jak oni dostaną już tę naszą Polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni (Żydzi – red.) zatrudnią Polaków, założą Polakom chomąto i będą uprawiać nimi pole – wskazywał.

– Bardziej przerażająca wizja, prawda? Ja nie chciałbym mieć na sobie takiego chomąta i uprawiać pola temu Żydowi. W ten sposób trzeba mówić, to jest bardziej emocjonalny przekaz, bardziej trafia do człowieka, a nie o 200 abstrakcyjnych miliardach dolarów – podsumował wiceprezes partii KORWiN.