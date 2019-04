Organizacja założona przez oszusta donosi na Korwin-Mikkego. Co więcej chcą kasy na walkę z tajemniczą organizacją

– JEST ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE SKANDALICZNYCH SŁÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE – donosi na Facebooku, tak jak wcześniej doniósł na prokuraturę, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W kolejnym poście OMZRiK znów odnosi się do dawnych słów Janusza Korwin-Mikkego i zbiera pieniądze na walkę z tajemniczą organizacją.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, założony przez „antyrasistę” Rafała Gawła, informuje na Facebooku o tym, że złożył zawiadomienie w sprawie słów Janusza Korwin-Mikkego. Gaweł – lewacki oszust został skazany na 2 lata więzienia. Później unikał więzienia, ubiegając się o azyl polityczny w Norwegii.

– NIECH MI TE CZARNUCHY SŁUŻĄ!” – SKANDALICZNE SŁOWA POLITYKA KONFEDERACJI. Tak Janusz Korwin-Mikke publicznie wypowiada się o kierowcach Ubera pochodzących spoza Polski. Rasistowskie określenie padło na antenie internetowej telewizji „wPolsce” w dniu 11 kwietnia 2019 – grzmiał w piątek OMZRiK.

Ze względu na jaką wypowiedź Korwin-Mikkego Ośrodek postanowił zrobić reklamę Konfederacji? – Jeżeli Polak jedzie jako taksówkarz, czy Uberman, pracuje w Nowym Jorku, to mówimy, że on się wysługuje amerykańskim kapitalistom, burżujom i on im służy. Jak nam służą, to bardziej się czuję jak pan. Niech mi te czarnuchy służą! Bardzo dobrze, ja się cieszę – mówił Korwin-Mikke.

Dalej prezes partii KORWiN tłumaczył: – To co jest istotne, jeszcze raz – to patrzenie z punktu widzenia pasażera, jeżeli ja dostanę tani, lepszy samochód, to cały Polski przemysł samochodowy w cholerę, niech zbankrutuje. Ja mam jeździć dobrym, tanim samochodem.

W sobotę z kolei poinformowano o tym, że w prokuraturze zostało już złożone zawiadomienie w sprawie byłego europosła. – Prezes Ośrodka złożył wczoraj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o publicznym znieważeniu grupy osób z powodu ich pochodzenia rasowego przez Janusza Korwin-Mikke – czytamy na profilu.

Lewacki OMZRiK postanowił odnieść się też do zarzutów o „upolitycznienie”. – Jeśli zwracanie uwagi na ugrupowanie, które głosami swoich polityków nawołuje do nienawiści – to tak, jesteśmy upolitycznieni. Jeśli niezgoda na mowę nienawiści Korwina, Brauna, Winnickiego, Sośnierza i innych jest polityczną deklaracją – to tak, opowiadamy się politycznie po stronie przeciwnej – napisano na Facebooku.

Sam post zilustrowano w sposób skandaliczny, użyto do tego zdjęcia Korwin-Mikkego wykonującego salut, oczywiście aby skojarzyć go z wybitnym austriackim akwarelistą. A dodawać że Korwin-Mikke podnosił w ten sposób rękę, krytykując wprowadzanie rozwiązań, które równie dobrze mógłby wprowadzać Hitler – po co o tym wspominać?

Co ciekawe sam Gaweł, który w ostatnim czasie uciekł do Norwegii, przejawia duże zainteresowanie Korwin-Mikkem. – Dzieci chore umysłowo do szkół wprowadza się celowo, aby obniżyć poziom edukacji. Nie może być tak, że my godzimy się na bredzenie idioty. Posyłanie idioty do szkoły to jest katorga dla tego debila – cytuje w swoim poście prezesa partii KORWiN Rafał Gaweł.

Podobnie robi OMZRiK w kolejnym poście uderzającym w Korwin-Mikkego. W tym przypadku poinformowano także o prowadzonej zbiórce. – Zbieramy środki i dowody na pozew zbiorowy przeciwko jednej z największych organizacji nawołującej do nienawiści – szczegóły wkrótce – czytamy. My osobiście nie ryzykowalibyśmy wpłacania na organizację założoną przez oszusta.

Przypomnijmy, że Rafał Gaweł został skazany prawomocnym wyrokiem sądu – w I instancji na 4 lata więzienia, sąd II instancji obniżył ten wyrok w styczniu tego roku do 2 lat więzienia. Lewacki oszust do więzienia jednak nie trafił, a obecnie przebywa w Norwegii, skąd swobodnie komunikuje się za pomocą mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że białostocka prokuratura badała wątki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W jednym przypadku chodziło o oszustwo na szkodę banku (kwota zarzucanego wyłudzenia to 240 tys. zł), a w pięciu kolejnych – o oszustwa na szkodę prywatnych przedsiębiorców, którym oskarżony miał nie zapłacić za odebrane towary (chodzi o kwoty rzędu kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych). Dwa kolejne zarzuty dotyczyły udaremnienia egzekucji wierzytelności. Wierzyciele to m.in. Urząd Miejski w Suwałkach i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, a kwoty miały przekraczać 20 tys. zł.

Jak widać Konfederacja zaczęła przekraczać próg wyborczy w sondażach, w związku z czym zaczęły się zajadłe ataki zarówno ze strony pseudoprawicy, czyli polityków Prawa i Sprawiedliwości i sprzyjających im dziennikarzy, jak również ze strony lewackich organizacji. Zaczęło się wyciąganie starych wypowiedzi i przyczepianie absurdalnych zarzutów. Czyżby zatem Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy stanowiła w końcu realne zagrożenie dla establishmentu politycznego?

Źródło: PAP/Facebook/NCzas