Piątka Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy! „NIE CHCEMY: Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej!”

Sławomir Mentzen na spotkaniu wyborczym w Krakowie przekonywał ludzi do głosowania na Konfederacje Korwin Braun Narodowcy. W krótki sposób zaproponował też „piątkę konfederacji”.

– Skoro my robimy te badania i robimy te badania focusowe, to wiemy, co ludzie chcą usłyszeć. Z tego powodu w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwijmy to „piątką Konfederacji”. Właśnie je ogłaszam światu po raz pierwszy – powiedział Sławomir Mentzen.

– Oto „piątka Konfederacji” – nie chcemy żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej! – ogłosił Mentzen.

– To najlepiej trafia do naszych wyborców i tego oni od nas chcą najlepiej słuchać. I z tego powodu wyborcy w sondażach mówią, że będą na nas głosować. My świadomie podbieramy wyborców PiS-owi i oni to zauważyli – podkreślił.

– W momencie w którym w sondażach nam drgnęło, w wewnętrznych sondażach PiS-u wyszło, że mamy 7-8 proc., zaczęli z jednej strony pompować Kukiza, a z drugiej strony rozpoczął się wściekły atak na Konfederację. Pamiętają państwo wypowiedzi Sakiewicza czy Macierewicza. Nie bez powodu ta zmowa milczenia została przerwana – zauważył Sławomir Mentzen.

– Oni doskonale widzą co się dzieje i widzą, że podbieramy im elektorat. Bo my mówimy do wyborców PiS-u następującą rzecz: my rozumiemy, że wy nie chcecie powrotu PO do władzy, my też nie chcemy. I rozumiemy, że wy zostaliście przez PiS oszukani. Bo PiS w 2015 szedł z programem prawicowym – przypomniał Mentzen.

– Mówił o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Mówił o zatrzymaniu ofensywy LGBT. Mówił o zatrzymaniu inwazji migrantów na Polskę. Czy coś w tych sprawach się zmieniło? Polska przyjęła najwięcej imigrantów w całej UE – zauważył.

Źródło: YouTube