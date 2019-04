Pikantne szczegóły randki Bieniuka z Sylwią S. Kobieta zdradza, co piłkarz zabrał na randkę

Ten seksskandal robi się coraz bardziej interesujący. Na świat wychodzą nowe fakty! Były piłkarz Jarosław Bieniuk miał mieć burzliwy „romans” z Sylwią S. Wdowiec po Ani Przybylskiej został posądzony o brutalny gwałt przez fotomodelkę. Teraz na jaw wychodzi szokująca prawda…

Do tego seksskandalu doszło 12 kwietnia, wtedy Jarosław Bieniuk umówił się z Sylwią w modnej sopockiej knajpce. Musiał mieć względem kobiety konkretne plany, bo wcześniej zarezerwował pokój hotelowy w pobliżu morza. Co więcej – jak podaje „Super Express” – miał ze sobą zabrać neseser wypełniony erotycznymi przyrządami.

Co miał w neseserze były piłkarz Amiki Wronki? Otóż taśmę do wiązania, którą Jarosław podobno krępował modelkę i zaklejał jej usta. Jak twierdzi modelka Sylwia, znajdowały się tam również wibratory, kulki analne czy zatyczki doodbytnicze. Jak dodaje modelka były maż Anny Przybylskiej miał z nich z zapałem korzystać.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Jarosław Bieniuk został oskarżony o brutalny gwałt przez swoją długoletnią znajomą Sylwię S. Sportowiec trafił do aresztu. Po wpłaceniu 20 tys. zł poręczenia wrócił do domu. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego. Grożą za to trzy lata pozbawienia wolności.

Bieniuk nie usłyszał zarzutu związanego z naruszeniem wolności seksualnej. Śledztwo nadal jednak trwa.

Sam Jarosław Bieniuk dodaje, że jest niewinny, w związku z tym zgodził się na pokazywanie twarzy i podawanie pełnego imienia i nazwiska.

Źródło: Super Express