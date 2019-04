Polacy nie godzą się na żydowskie roszczenia. Już wkrótce wielki marsz. Ustawa 447 realnym zagrożeniem dla istnienia państwa polskiego za pisowską aprobatą [VIDEO]

11 maja w Warszawie odbędzie się duży marsz pod hasłem STOP447. Start o godzinie 14 w Alejach Ujazdowskich przed Kancelarią Premiera.

Niedawno Social Changes na zlecenie propartyjnego wpolityce.pl przeprowadziło sondaż, z którego wynika, że Polacy mocno obawiają się żydowskich roszczeń wobec Polski. I niestety obawy te są słuszne.

– Czy roszczenia żydowskie wobec mienia bezspadkowego stanowią zagrożenie dla interesu Polski? – tak brzmiało pytanie, które stawiano respondentom.

Według badania, 23 proc. deklarowało, że „zdecydowanie” boi się roszczeń organizacji żydowskich wobec Polski. „Raczej tak” – odpowiadało już 26 proc. ankietowanych. „Raczej nie” – deklarowało 8 proc., zdecydowanie nie – 5 proc. Jak informuje wPolityce.pl, w badaniu wzięło udział 1050 osób.

Przeciwko roszczeniom żydowskim, ale też i przeciwko uległości oraz niejawności działań polskiego rządu w tej sprawie 11 maja odbędzie się wielki marsz pod hasłem STOP 447.

– Zapraszam wszystkich na marsz, który ma się odbyć 11 maja w Warszawie. Rozpoczynamy go o godzinie 14 w Alejach Ujazdowskich pod Kancelarią Premiera. Przemaszerujemy potem pod ambasadę USA. To element naszej kampanii informacyjnej, który ma na celu pokazać, że Polacy się nie zgadzają na to. Żeby też pokazać dużą grupę ludzi, którzy przebiją się do mediów głównego nurtu, które w tej chwili milczą na ten temat. Żeby w końcu rząd zaczął reagować na zagrożenie, które wynika z roszczeń żydowskich – mówił portalowi kontrrewolucja.net Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które jest głównym organizatorem marszu.

Na marsz zaprasza także Wojciech Cejrowski.

Z całą mocą popieram ten marsz. Ta sprawa powinna być ponad podziałami politycznymi. 447 to SKOK NA NIEPODLEGŁOŚĆ, bo oznacza taką kasę, której Polska nie ma, czyli zbankrutują nas. 447 – niesprawiedliwość i granda. MSZ nic nie robi – same pozory [_ _ _ _ _] warte.

wc pic.twitter.com/uACPGuCrk6 — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) April 26, 2019

Źródła: wpolityce.pl/kontrrewolucja.net/nczas.com