Szwajcarzy ubogaceni. Ale tylko ci z Somalii. Ponad 80% imigrantów z tego kraju na zasiłkach

Ponad 50% imigrantów mieszkających w Szwajcarii korzysta z zasiłków społecznych. Przodują w tym Somalijczycy, których 80% żyje na koszt podatników.

Szwajcarskie Federalne Biuro Statystyczne i Sekretariat ds. Imigracji opublikowały dane, z których wynika, że aż 83,7% imigrantów pochodzących z Somalii pobiera różne formy zasiłków społecznych. Obecnie w Szwajcarii jest ich około 4 tysięcy. Kolejna grupę, która się ubogaca stanowią przybysze z Erytrei. 55% z nich żyje na koszt podatników. Podobnie jest z Angolczykami – 54%.

Damian Muller z partii liberałów (FDP) wskazuje, że zbyt wielu przybyszy nie ma prawa do statutu uchodźcy, a ubiega się o niego żyjąc na koszt państwa, czyli podatników. Według niego nie robią oni nic, by asymilować się ze szwajcarskim społeczeństwem. – Integracja to nie jest autostrada w jedną stronę – mówi. – Uchodźcy też są za nią odpowiedzialni.

Bachir Gobdon, lider somalijskiej społeczności tłumaczy, że to nie ich wina. Somalijczycy po prostu mają zbyt duże rodziny. – Np. jeśli pracujesz w opiece, gdzie płace są niskie, a rodzina ma 7 dzieci, to nie jest w stanie się utrzymać.

Ogółem 50% imigrantów mieszkających w Szwajcarii pobiera różnego rodzaju zasiłki i korzysta z opieki społecznej zapewniającej lokum, wyżywienie, czy ubrania.

Podobnie wyglądają także statystyki w innych krajach. W Szwecji gdzie bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie 3,7% aż 20 % imigrantów nie pracuje w ogóle.

W Niemczech połowę osób korzystających z programu socjalnego HartzIV to imigranci. Liczba przybyszów oficjalnie i legalnie przebywających w Niemczech, którzy żyją na koszt podatników wzrosła od 2010 roku o 70%. W tym czasie o 20% spadła liczba Niemców objętych taka pomocą.