Ujawniamy zanim zniknie! Zobacz jak PiS i TV Republika współpracowały z ruskimi agentami [FOTO/VIDEO]

Im bliżej wyborów, tym więcej ataków ze strony PiS i pracujących dla niego mediów na Konfederację. Jeden z bardziej kuriozalnych zarzutów dotyczy rzekomych powiązań z Rosją. Tymczasem to właśnie PiS i TV Republika przez lata promowały w Polsce autentyczną rosyjską agenturę w postaci Fundacji Otwarty Dialog i jej liderów – Bartosza Kramka i Ludmiły Kozlovskiej o których wiadomo, że nie tylko byli finansowani za pieniądze z Rosji, ale też pomagali w ich praniu.

Niedawno brytyjski „Sunday Times” poinformował o zarzutach komisji parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog o przyjęcie 1,5 mln funtów od szkockich firm-słupów w zamian za lobbing na rzecz oligarchów. Powołując się na dokument komisji parlamentarnej Mołdawii z lutego br. „Sunday Times” wskazuje, że według ustaleń posłów dwie szkockie firmy – Kariastra Project LLP i Stoppard Consulting – miały zaksięgować na swoich kontach ponad 26 milionów funtów pochodzących z budzących wątpliwości źródeł, a część tej kwoty mogła docelowo trafić do Fundacji Otwarty Dialog.

Według informacji zawartych w mołdawskim raporcie, które przytacza gazeta, pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Veaceslava Platona oraz bankiera z Kazachstanu, Muchtara Ablazowa. „Otwarty Dialog i Lyudmyla Kozlowska są narzędziem lobbowania i wpływania na różne instytucje międzynarodowe oraz ochrony i wspierania interesów niektórych osób o wątpliwej przeszłości, których majątek często pochodził z oszustw prania pieniędzy” — poinformowała komisja.

Tymczasem wnikliwą analizę powiązań Fundacji z PiS-em i TV Republika przedstawił na swoim blogu skribh.wordpress.com Marcin Skalski. „Podejrzewam,że pomiędzy FOD i rządem PiS jest cichy sojusz, by dodać odrobinę martyrologi do rządów tych ostatnich. I dlatego jawne nawoływanie do puczu i obalenia rządu rozeszło się bez konsekwencji. Gdzie normalnie powinny być procesy i wieloletnie kary więzienia” – pisze autor, którego fragmenty analizy przytaczamy poniżej gdyż niewykluczone jest, że strona Skalskiego zostanie wkrótce zablokowana.

„Fundacja Otwarty Dialog stała się przedmiotem szczególnej „troski” ze strony Dobrej Zmiany dopiero w momencie publikacji przez Bartosza Kramka kilkunastopunktowego planu doprowadzenia do Majdanu w Polsce. Jeśli nawet przyjąć, że fundacja ma szczególnie podejrzane związki z Rosją, to tym gorzej świadczy to o środowiskach dających swoje twarze i nazwiska dla uwiarygodnienia FOD, Kramka, Kozlovskiej i Panchenko. Przedstawiciele tychże środowisk są bowiem święcie przekonani, że mają szczególnego nosa do tropienia agentury rosyjskiej, która – jeśli wierzyć teoriom Reya – wylęgała się tuż obok nich samych” -pisze Skalski.

Przytoczony Rey to według autora bloga „groteskowy „tropiciel rosyjskich wpływów”, który karierę zrobił przede wszystkim dzięki cyklicznemu obwieszczaniu ludności zamieszkującej obszar Międzymorza, że prześladuje go rosyjska V kolumna w Polsce”. Po jednym z takich incydentów hashtag #JeSuisMarcinRey propagował nie kto inny, jak właśnie Fundacja Otwarty Dialog. Wszyscy jesteśmy Marcinami Reyami – głosił na swojej facebookowej stronie FOD. Z kartkami z napisem #JeSuisMarcinRey sfotografowali się Bartosz Kramek, Ludmiła Kozlovska i Natalia Panchenko. Sam Rey nie krył swojej wdzięczności za okazane mu wsparcie”.

Rosyjska agentura wspierająca tropiciela rosyjskiej agentury w Polsce? Świetny kamuflaż, ale nie powinno to nikogo dziwić. Zdaniem Skalskiego to właśnie media sympatyzujące z PiS oraz politycy tej partii dołożyli wszelkich starań, by Fundacja Otwarty Dialog stała się wiarygodnym partnerem i uczestnikiem debaty publicznej. Także Telewizja Republika lansowała Kramka i Otwarty Dialog na swojej antenie, częstokroć przedstawiając go jako eksperta ds. wschodnich.

Kramek wystąpił w Telewizji Republika już 13 czerwca 2013 roku. Był tam gościem Michała Rachonia w programie „Wolne Głosy”, stacja zaś przypomniała sobie o Kramku, gdy w dobie Majdanu potrzebne jej były w roli „ekspertów” postaci skrajnie proukraińskie – przypomina Skalski.

W programie „Wolne Głosy” Telewizji Republika Kramek wystąpił w także 25 sierpnia 2015 roku. Obok niego wystąpił również przyszły niesławny ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekło. Kolejny raz Kramek wystąpił w Telewizji Republika 24 sierpnia 2016 roku w programie prowadzonym przez Ryszarda Gromadzkiego. To właśnie w tym programie przedstawiciel Fundacji Otwarty Dialog pozwolił sobie na kuriozalnie dziś brzmiącą uwagę, że pod względem gospodarczym „Ukraina się już ustabilizowała”.

Bliską współpracę z Fundacją Otwarty Dialog zawierali również politycy Prawa i Sprawiedliwości. 14 marca 2016 roku w „Ukraińskim Świecie” w Warszawie odbyła się prezentacja „Raportu o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie”, który przygotowała posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. Na poniższej ilustracji widać wspomnianą polityk partii rządzącej (z prawej) obok Ludmiły Kozlovskiej (z lewej), której towarzystwo najwyraźniej posłance PiS nie przeszkadza – pisze Skalski.

Z kolei 11 lipca 2016 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyła się debata pt. „Rosyjska propaganda wobec Unii Europejskiej i państw członkowskich. Możliwości przeciwdziałania”, którą wraz z biurem PE w naszym kraju organizowała właśnie Fundacja Otwarty Dialog. Wzięły w niej udział m.in. posłanka PiS do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga i Ludmiła Kozlovska z Fundacji Otwarty Dialog. Debatę prowadziła zaś Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Biełsat.

Na załączonej ilustracji widzimy pierwszą z prawej Agnieszkę Romaszewską, drugą z prawej Ludmiłę Kozlovską i trzecią z prawej Annę Fotygę z PiS – pisze Skalski.

Innym obok Romaszewskiej sekundantem inicjatyw przedsiębranych przez środowisko „Euromajdanu” i „Otwartego Dialogu” był Bartłomiej Maślankiewicz, później dziennikarz TVP. Również Agnieszka Romaszewska brała udział w manifestacji organizowanej przez Fundację Otwarty Dialog. Kolejnym aktywistą zaprzyjaźnionym ze środowiskiem FOD jest publikujący w „Gazecie Polskiej” oraz związanym z nią portalu „Niezależna”, Wojciech Mucha. Pod koniec 2017 roku także Natalia Panchenko ze współpracującego z FOD „Euromajdanu Warszawa” wystąpiła w TVP w programie „Pytanie na śniadanie”.

Marcin Skalski przypomina, że Bartosz Kramek wraz z ukraińską małżonką Ludmiłą Kozlovską z „Otwartego Dialogu” oraz Natalią Panchenko do niedawna byli jak najbardziej koszerni dla polityczno-medialnego środowiska PiS. Dziś ten sam obóz rzuca oskarżenie o agenturalność wobec prawicowych ugrupowań, z którymi musi zmierzyć się w wyborach.

