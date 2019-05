Nazistowski skandal w TVN! Ukraiński uczestnik „Big Brother” wykonywał hitlerowskie pozdrowienie

Big Brother” zaczął się rozkręcać. Wzbudza coraz większe zainteresowanie widzów, jednak z każdym odcinkiem atmosfera pomiędzy uczestnikami robi się gęsta, a części z uczestników puszczają hamulce. To sprawia, że lewica może włączyć starą śpiewkę o homofobii i nazizmie w Polsce.

W niedzielę z programem pożegnał się Łukasz. Od początku miał problemy z odnalezieniem się w grupie. Małgorzata Ohme zasugerowała w programie „Big Brother Nocą”, że wpływ mogło mieć na to to, że jest biseksualistą. Tymczasem pozostali w programie mężczyźni nie kryli radości z decyzji widzów.

„White power!” – wykrzykiwał Igor. „Je*ać pedałów” – dodawał Radek. Tym razem zrobienie z Polaków nazistów nie wyjdzie tak łatwo, bowiem to Oleh wykonał gest nazistowskiego pozdrowienia „Heil Hitler”.

Widzowie byli w szoku. – To, co się działo po wyjściu Łukasza jest straszne. Zachowanie Igora, Radka, Kuby i Oleha poniżej krytyki. Polska nie pochwala takiego zachowania. Prosimy, abyście coś z tym zrobili – apelują internauci do producentów programu.

Wcześniej z programem pożegnał się Maciej Borowicz, który został dyscyplinarnie usunięty z show, bo organizatorom nie spodobało się to, że miał negatywne komentarze na temat biseksualnego Łukasza. Tym razem jednak za zachowanie Oleha, Igora i Kuby ukarani zostali wszyscy mieszkańcy domu Wielkiego Brata.

Kara była jednak kuriozalna. Produkcja programu TVN postanowiła zrobić akcję ostrzegawczą. W pokoju telewizyjnym pokazano zachowanie mężczyzn po odejściu Łukasza, a następnie… zabrano im mięso. Jak widać stacja, która wyemitowała w Superwizjerze materiał o „wafelkowych nazistach”, nie zdecydowała się na radykalne kroki w stosunku do mężczyzny propagującego nazizm.

Źródło: plotek/nczas